futebol

Botafogo x Coritiba: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Com a mesma quantidade de pontos na classificação, equipes se enfrentam no Estádio Nilton Santos pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 18:26

LanceNet

Crédito: Botafogo e Coxa medem forças no Nilton Santos (Vitor Silva/Botafogo; Divulgação/Coritiba
A bola vai voltar a rolar pelo Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, Botafogo e Coritiba se enfrentam no Estádio Nilton Santos, às 20h30, em partida válida pela 7ª rodada da competição.
Com seis pontos conquistados até aqui, as duas equipes chegam em posições semelhantes na tabela. Uma vitória significaria se aproximar do pelotão de frente na classificação e se aproximar da zona por Taça Libertadores.O Botafogo terá desfalques e retornos para o duelo. Caio Alexandre, suspenso, não pode entrar em campo pelo time comandado por Paulo Autuori. Por outro lado, Keisuke Honda, poupado contra o Internacional, no último sábado, retorna, assim como Luís Henrique. Há também a expectativa pela estreia de Salomon Kalou.
O Coritiba, por sua vez, não conta com Rhodolfo. O zagueiro sentiu dores musculares e sequer foi relacionado para a partida. O lateral-direito Patrick Vieira também é desfalque.FICHA TÉCNICA
Data-Hora: 2 de setembro de 2020, às 20h30​Estádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)​Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)Assistentes do VAR: Ricardo Marques Ribeiro (MG) e Marcus Vinicius Gomes (MG)Onde ver: Tempo real do LANCE! e Premiere
BOTAFOGO​Gatito Fernández; Barrandeguy (Kevin), Marcelo Benevenuto, Kanu, Guilherme Santos; Rafael Forster, Honda, Bruno Nazário; Matheus Babi (Kalou), Pedro Raul, Luís Henrique. Técnico: Paulo Autuori.
Suspensos: Caio Alexandre (3º Amarelo)Pendurados: Barrandeguy e Matheus BabiLesionados: Marcinho e Victor Luís​​CORITIBAWilson; Jonathan, Rodolfo Filemon, Sabino, William Matheus; Matheus Sales, Matheus Galdezani, Luiz Henrique; Robson, Sassá, Neilton. Técnico: Jorginho.
Suspensos: -Pendurados: Nathan Silva e SassáLesionados: Rhodolfo e Patrick Vieira
Palpites: na redação do LANCE!, 55% dos votantes acreditam em uma vitória do Botafogo. O empate foi a opção de 25% das pessoas e os outros 20% apostam em um triunfo do Coritiba.

