Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Botafogo x Brasil de Pelotas: prováveis times, desfalques e onde assistir

O Botafogo precisa da vitória para voltar a brigar pelo G4 da Série B do Campeonato Brasileiro, enquanto o Xavante precisa dos três pontos para sair da lanterna...

Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 18:30

LanceNet

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
No começo da noite deste domingo, o Botafogo recebe o Brasil de Pelotas, no Estádio Nilton Santos, às 18h15, em partida válida pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro precisa da vitória para voltar a brigar pelo G4 da Série B do Campeonato Brasileiro, enquanto o Xavante necessita dos três pontos para sair da lanterna.
> Rescisão é publicada no BID, e Rafael Carioca não é mais jogador do Botafogo Para a partida, o técnico Enderson Moreira não contará com Barreto, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Dessa forma, para a posição, o Alvinegro Carioca conta hoje com Oyama, Pedro Castro, Matheus Frizzo, Romildo e Kayque.
Como reforço caseiro, o treinador deve contar com a volta de Chay. Com fadiga muscular, o camisa 14 foi poupado diante do Operário, na última rodada, justamente para estar à disposição de Enderson Moreira para enfrentar o Brasil de Pelotas, neste domingo.FICHA TÉCNICABotafogo x Brasil de Pelotas
Data-Hora: 15/08/2021, às 18h15Local: Estádio Nilton Santos​Árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)Assistentes: Fabio Rogerio Baesteiro (SP) e Vitor Carmona Metestaine (SP)Quarto árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (SP)Onde assistir: Premiere e tempo real do LANCE!
> Veja a tabela da Série B
BOTAFOGO (Técnico: Enderson Moreira)​Diego Loureiro; Daniel Borges, Kanu, Gilvan e Guilherme Santos (Hugo); Luís Oyama e Pedro Castro (Matheus Frizzo) e Marco Antônio; Chay, Diego Gonçalves e Rafael Navarro.
Suspensos: Barreto​Pendurados: Luís Oyama e Diego GonçalvesFora: Gatito Fernández e Ronald (lesionados), Jonathan e Diego Cavalieri (em transição).
BRASIL DE PELOTAS (Técnico: Cléber Gaúcho)Matheus Nogueira; Oliveira, Allan Dias, Arthur Henrique e Paulinho; Wesley, Denilson, Renatinho, Fabrício e Netto; Júnior Viçosa.
Suspensos: ninguémPendurados: Bruno Matias, Gabriel Terra, Denilson e Júnior Viçosa​Fora: Jarro Pedroso (negocia saída do clube)

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados