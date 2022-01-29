Botafogo x Bangu: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo do Campeonato Carioca

O Botafogo vai enfrentar o Bangu no domingo pela segunda rodada do Campeonato Carioca. A partida está marcada para às 16h no Estádio Nilton Santos e o Alvinegro vai em busca de sua primeira vitória na temporada.> Botafogo 'Moneyball': com novas pessoas, clube 'se choca' no mercado na busca por jogadores
A equipe comandada por Enderson Moreira deve ter mudanças para o duelo. Sem Rafael, que rompeu o tendão de Aquiles, Daniel Borges vai assumir a posição na lateral direita. Erison também deve ser novidade na escalação. O atacante foi relacionado para sua primeira partida pelo Botafogo e pode entrar no lugar de Matheus Nascimento.
Barreto, que acertou sua renovação com o Botafogo, já está no BID e pode voltar a atuar pelo clube. Porém, o volante deve ficar de fora do confronto para recuperar o condicionamento físico.
FICHA TÉCNICABotafogo x Bangu
Data e horário: 30/01/2022, às 16hLocal: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Yuri Elino Ferreira da CruzAssistentes: Luiz Claudio Regazone e Thayse Marques FonsecaOnde assistir: Cariocão Play e tempo real do LANCE!
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:
BOTAFOGO (Técnico: Enderson Moreira)Gatito; Daniel Borges, Carli, Kanu e Carlinhos; Fabinho, Romildo e Juninho; Luiz Fernando, Diego Gonçalves e Erison
Desfalques: Rafael, Gabriel Conceição, Klaus e Vinicius Lopes (lesionados); Chay (em transição) e Barreto (recuperando condicionamento físico).
BANGU (Técnico: Felipe)Paulo Henrique; Carlos Eduardo, Israel, Eduardo Brito e Renatinho; Roberto Baggio, Denilson e Lucas Oliveira; Luis Araújo, Santarém e Daniel Dias.
Desfalques: -