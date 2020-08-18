Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Botafogo x Atlético-MG: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Clube de General Severiano estreia em casa no Campeonato Brasileiro e não contará com Victor Luís; Galo tem 100% de aproveitamento na competição e é o líder...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 ago 2020 às 17:42

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 17:42

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
De um lado, uma equipe que busca a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Do outro, o líder com 100% de aproveitamento. Botafogo e Atlético-MG medirão forças nesta quarta-feira, às 21h30, pela 4ª rodada da competição, no Estádio Nilton Santos.
O Botafogo - que não jogou na primeira rodada - tem dois empates na competição. A equipe comandada por Paulo Autuori conta com desfalque de última hora: Victor Luís teve uma crise de apendicite e ficará longe dos gramados por praticamente um mês.
A equipe mineira, por sua vez, venceu todas as partidas que disputou até aqui. O Galo não contará com Nathan, que ainda não se recuperou de uma lesão muscular.BOTAFOGO X ATLÉTICO-MG
Data-Hora: 19 de agosto de 2020, às 21h30​Estádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)​Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)Assistentes: Neuza Inês Back (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)VAR: João Ennio Sobral (RJ)Onde ver: Tempo real do LANCE!, TV Globo Premiere
BOTAFOGO: Gatito Fernández; Barrandeguy, Marcelo Benevenuto, Kanu, Guilherme Santos (Danilo Barcelos); Keisuke Honda, Caio Alexandre; Luís Henrique, Bruno Nazário, Luiz Fernando; Matheus Babi (Pedro Raul). Técnico: Paulo Autuori.
Suspensos: -Pendurados: -Volta de suspensão: -Lesionados: Marcinho (transição) e Victor Luís (apendicite)
ATLÉTICO-MG: Rafael; Guga (Gabriel), Réver (Igor Rabello), Júnior Alonso, Guilherme Arana; Allan, Alan Franco; Savarino, Hyoran, Keno (Marquinhos); Marrony. Técnico: Jorge Sampaoli.
Suspensos: -Pendurados: -Voltam de suspensão: -Lesionados: Nathan (lesão muscular) e Diego Tardelli (cirurgia no tornozelo)
Palpites: na redação do LANCE!, 60% dos votantes acreditam que o Atlético-MG continuará com 100% de aproveitamento. 30% das pessoas apostaram em um empate e 10% na vitória na Botafogo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Para participar da promoção é necessário se cadastrar no Sá+, programa de relacionamento do Shopping Mestre Álvaro
Do expresso ao affogato: semana do café é celebrada com promoções na Serra
Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados