Botafogo x Atlético-MG: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

De um lado, uma equipe que busca a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Do outro, o líder com 100% de aproveitamento. Botafogo e Atlético-MG medirão forças nesta quarta-feira, às 21h30, pela 4ª rodada da competição, no Estádio Nilton Santos.

O Botafogo - que não jogou na primeira rodada - tem dois empates na competição. A equipe comandada por Paulo Autuori conta com desfalque de última hora: Victor Luís teve uma crise de apendicite e ficará longe dos gramados por praticamente um mês.

A equipe mineira, por sua vez, venceu todas as partidas que disputou até aqui. O Galo não contará com Nathan, que ainda não se recuperou de uma lesão muscular.BOTAFOGO X ATLÉTICO-MG

Data-Hora: 19 de agosto de 2020, às 21h30​Estádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)​Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)Assistentes: Neuza Inês Back (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)VAR: João Ennio Sobral (RJ)Onde ver: Tempo real do LANCE!, TV Globo Premiere

BOTAFOGO: Gatito Fernández; Barrandeguy, Marcelo Benevenuto, Kanu, Guilherme Santos (Danilo Barcelos); Keisuke Honda, Caio Alexandre; Luís Henrique, Bruno Nazário, Luiz Fernando; Matheus Babi (Pedro Raul). Técnico: Paulo Autuori.

Suspensos: -Pendurados: -Volta de suspensão: -Lesionados: Marcinho (transição) e Victor Luís (apendicite)

ATLÉTICO-MG: Rafael; Guga (Gabriel), Réver (Igor Rabello), Júnior Alonso, Guilherme Arana; Allan, Alan Franco; Savarino, Hyoran, Keno (Marquinhos); Marrony. Técnico: Jorge Sampaoli.

Suspensos: -Pendurados: -Voltam de suspensão: -Lesionados: Nathan (lesão muscular) e Diego Tardelli (cirurgia no tornozelo)