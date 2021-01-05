futebol

Botafogo x Athletico: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Equipes terão primeiro compromisso em 2021, válido pela 28ª rodada do Brasileirão...
Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 17:23

Crédito: Vitor Silva/Botafogo
A bola vai rolar para o primeiro compromisso das equipes em 2021. Por conta das mudanças no calendário realizadas pela pandemia do novo coronavírus, haverá futebol em janeiro. Mais precisamente, nesta quarta-feira: Botafogo e Athletico Paranaense se enfrentarão às 19h15, no Estádio Nilton Santos, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Réveillon do Botafogo não foi bom. Com 23 pontos conquistados, o time de Eduardo Barroca é o 19º colocado e vê o Bahia, primeiro time fora da zona de rebaixamento, a cinco pontos de distância. Para o duelo contra o Furacão, o treinador planeja mudanças no time titular, como o possível retorno de Bruno Nazário no sistema ofensivo.
A virada do Athletico Paranaense foi um pouco mais tranquila. Com 34 pontos, é o 11º colocado da competição. A seis pontos do Z4, ainda não se vê totalmente fora da disputa contra a degola. Contra o Botafogo, o técnico Paulo Autouri, que reencontrará a ex-equipe, não poderá contar com Erick e Márcio Azevedo.FICHA TÉCNICABOTAFOGO x ATHLETICO PARANAENSE
Data/Horário: 06/01/2021, às 19h15​Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)Assistentes: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Helton Nunes (SC)Árbitro de vídeo: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)Onde ver: tempo real do LANCE!
BOTAFOGODiego Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu, Victor Luís; Cícero, José Welison, Caio Alexandre; Bruno Nazário, Pedro Raul, Kalou. Técnico: Eduardo Barroca.
Suspensos: -Pendurados: Kanu, Diego Cavalieri, Rhuan, Pedro Raul, Marcelo Benevenuto, Matheus Babi e Caio AlexandreFora: Iván Angulo, Kelvin, Gatito Fernández e Lucas Barros (lesionados)
ATHLETICO PARANAENSESantos; Jonathan, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Abner; Richard, Christian; Carlos Eduardo, Léo Cittadini, Nikão; Renato Kayzer. Técnico: Paulo Autuori.
Suspensos: -Pendurados: Zé Ivaldo, Richard, Jaime Alvarado, Erick, Nikão, Fernando Canesin, Abner, Renato Kayzer, Jonathan e KhellvenFora: Erick e Márcio Azevedo (lesionados)
Palpites: na redação do LANCE!, 50% das pessoas apostaram em um empate; 30% votaram que o Athletico conquistará uma vitória fora de casa e 20% acreditaram que o Botafogo sairá com os três pontos.

