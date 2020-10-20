Botafogo volta a passar em branco no placar após praticamente um mês

O Botafogo vinha em uma sequência de praticamente um mês marcando ao menos um gol nas partidas que disputava. Contra o Goiás, nesta segunda-feira, a sequência foi quebrada: o Alvinegro ficou no 0 a 0 com o Esmeraldino, no Estádio Nilton Santos, em duelo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.
E que momento para quebrar a sequência de jogos com bola na rede... Caso vencesse, o Botafogo pularia quatro posições na classificação do Brasileirão e terminaria a rodada cinco pontos longe da zona de rebaixamento. Com o empate, a distância para o Athletico Paranaense, primeiro time na degola, é de apenas três.
A última vez que o clube de General Severiano não marcou um gol foi no dia 23 de setembro, há praticamente um mês. Na ocasião, o 0 a 0 contra o Vasco foi suficiente para colocar o Botafogo nas oitavas de final da Copa do Brasil - na partida de ida, o Alvinegro havia vencido por 1 a 0.
Diante do Goiás, o Botafogo enfrentou uma equipe que marcou em bloco baixo e ficou no campo defensivo durante boa parte da partida. Nos momentos que o Alvinegro conseguiu furar tal bloqueio, parou nas defesas de Tadeu.
O próximo compromisso da equipe comandada por Bruno Lazaroni passa pelas possíveis bolas nas redes para ter sucesso. Na terça-feira da semana que vem, o Glorioso inicia o confronto das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Cuiabá, no Estádio Nilton Santos.