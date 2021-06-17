Botafogo volta a interagir com Rafaella, irmã de Neymar: 'Muito bom vê-lo no estádio do Fogão’

Crédito: Rafaella com a camisa II do Botafogo (Reprodução: Instagram

O Botafogo teve mais uma interação com Rafaella Santos, irmã de Neymar. Na noite da última quarta-feira, o perfil do clube no Instagram voltou a marcar a influenciadora em uma publicação, fazendo alusão aos jogos do Glorioso e da Seleção Brasileira.O Botafogo visita o Londrina pela quarta rodada da Série B do Brasileiro. Já os comandados de Tite entram em campo diante do Peru, às 21h, pela 2ª rodada da Copa América. Rafaella, torcedora do Botafogo, mostrou felicidade com Neymar jogando no Estádio Nilton Santos, do Alvinegro.

- A Rafaella é mais uma escolhida! Ela se amarrou na nova camisa preta do Fogão e já tá pronta para o jogo de amanhã (hoje) - escreveu o clube.

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- Muito bom ver meu irmão jogar no estádio do nosso Fogão. Feliz demais! - respondeu a influenciadora, deixando a torcida Alvinegra empolgada.

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