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Botafogo volta à carga e tem nova reunião por Lisca, que pede tempo para responder

Após recusa inicial, Alvinegro volta a buscar o técnico ex-América-MG e tem novas conversas em busca da contratação, mas sofre com concorrência e tempo...

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 16:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 jul 2021 às 16:15
Crédito: DIVULGAÇÃO/AMÉRICA-MG
A fila do Botafogo andou e voltou para um lugar que já havia estado antes. Em busca de um técnico após a demissão de Marcelo Chamusca na semana passada, o Alvinegro voltou à carga para tentar a contratação de Lisca, que já havia recusado a primeira proposta feita pelo Glorioso.
+ Luxemburgo, Dorival, Lisca... Botafogo acumula negativas na busca por um novo técnico
Representantes da equipe carioca e o treinador tiveram uma reunião nesta segunda-feira. Lisca é tratado como prioridade e, entre os técnicos disponíveis no mercado, o único que a diretoria enxerga - dentro da realidade financeira - que pode mudar, de fato, algo na equipe.Lisca, porém, ainda não deu uma positiva ou negativa. O treinador pediu para analisar os números e falou que dará uma resposta até quinta-feira. O tempo é um entrave para o Botafogo - que já vai para a segunda rodada consecutiva de Série B com Ricardo Resende, um interino, no cargo de treinador.
De qualquer forma, Lisca é um nome quente no mercado e também possui olhos da concorrência - um clube do Mundo Árabe está de olho no treinador e fez uma sondagem por ele. O Botafogo voltou a colocar o técnico ex-América-MG como "Plano A" e espera por um desfecho positivo.

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