Botafogo vende 17 mil ingressos para jogo contra o Ceilândia

Na tarde desta quarta-feira, o Botafogo anunciou que foram vendidos mais de 17 mil ingressos para o jogo contra o Ceilândia, pela terceira fase da Copa do Brasil. A expectativa é de mais uma partida com casa cheia.No primeiro duelo, o Alvinegro goleou e trouxe uma boa vantagem para casa. Já com a classificação praticamente encaminhada, a equipe carioca tem uma boa vantagem e poderá perder por até de dois gols de diferença. O próximo confronto entre as equipes será na próxima quinta-feira, às 21h30, no Estádio Nilton Santos.
