Botafogo vence, vira série contra o Ponta Grossa e se garante no 'Final Four' do Brasileiro de Basquete

O Botafogo superou um início ruim, mas teve um final feliz nas quartas de final do Campeonato Brasileiro de Basquete. O Glorioso derrotou o Ponta Grossa NBPG por 75 a 67 na Arena Brusque nesta quarta-feira no terceiro jogo das quartas de final e garantiu o acesso no Final Four, as semifinais da competição.
O Alvinegro havia perdido o primeiro jogo da série, mas superou a adversidade e venceu dois duelos seguidos: na última terça-feira, a vantagem foi de um ponto, com uma bola nos últimos segundos.
Agora, o Botafogo aguarda o vencedor de Flamengo/Blumenau e Joinville, que também fazem o terceiro jogo das quartas nesta quarta-feira, para saber o duelo das semifinais. O "Final Four" será na sexta-feira, em formato de jogo único: os dois finalistas garantem vaga no NBB da próxima temporada.
Em quadra, o Botafogo alternou momentos positivos e negativos. Após colocar uma vantagem significativa no segundo período, viu a NBPG virar o placar no último período, mas teve em Duda Machado, com bolas decisivas nos últimos minutos, um alicerce para garantir a classificação.