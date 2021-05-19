Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Botafogo vence, vira série contra o Ponta Grossa e se garante no 'Final Four' do Brasileiro de Basquete
futebol

Botafogo vence, vira série contra o Ponta Grossa e se garante no 'Final Four' do Brasileiro de Basquete

Duda Machado é fundamental no jogo três e leva o Alvinegro às semifinais da competição nacional; próximo jogo será disputado na sexta-feira...

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 18:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 mai 2021 às 18:57
Crédito: Diego Maranhão/Brand/CBB
O Botafogo superou um início ruim, mas teve um final feliz nas quartas de final do Campeonato Brasileiro de Basquete. O Glorioso derrotou o Ponta Grossa NBPG por 75 a 67 na Arena Brusque nesta quarta-feira no terceiro jogo das quartas de final e garantiu o acesso no Final Four, as semifinais da competição.
O Alvinegro havia perdido o primeiro jogo da série, mas superou a adversidade e venceu dois duelos seguidos: na última terça-feira, a vantagem foi de um ponto, com uma bola nos últimos segundos.
Agora, o Botafogo aguarda o vencedor de Flamengo/Blumenau e Joinville, que também fazem o terceiro jogo das quartas nesta quarta-feira, para saber o duelo das semifinais. O "Final Four" será na sexta-feira, em formato de jogo único: os dois finalistas garantem vaga no NBB da próxima temporada.
Em quadra, o Botafogo alternou momentos positivos e negativos. Após colocar uma vantagem significativa no segundo período, viu a NBPG virar o placar no último período, mas teve em Duda Machado, com bolas decisivas nos últimos minutos, um alicerce para garantir a classificação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sirene de polícia
Mulher desmaia após homem agredi-la com barra de ferro em Rio Bananal
Inteligência Artificial vai acabar com algumas profissões
IA já reduz emprego e renda de jovens brasileiros, diz estudo
Carro da PF fazendo escolta da prisão do Daniel Vocaro
Exército credenciou Master para empréstimos consignados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados