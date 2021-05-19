Botafogo vence, vira série contra o Ponta Grossa e se garante no 'Final Four' do Brasileiro de Basquete

Crédito: Diego Maranhão/Brand/CBB

O Botafogo superou um início ruim, mas teve um final feliz nas quartas de final do Campeonato Brasileiro de Basquete. O Glorioso derrotou o Ponta Grossa NBPG por 75 a 67 na Arena Brusque nesta quarta-feira no terceiro jogo das quartas de final e garantiu o acesso no Final Four, as semifinais da competição.

O Alvinegro havia perdido o primeiro jogo da série, mas superou a adversidade e venceu dois duelos seguidos: na última terça-feira, a vantagem foi de um ponto, com uma bola nos últimos segundos.

Agora, o Botafogo aguarda o vencedor de Flamengo/Blumenau e Joinville, que também fazem o terceiro jogo das quartas nesta quarta-feira, para saber o duelo das semifinais. O "Final Four" será na sexta-feira, em formato de jogo único: os dois finalistas garantem vaga no NBB da próxima temporada.