Botafogo vence Vasco nos pênaltis pelo Campeonato Carioca Femino

Nos pênaltis, o Botafogo venceu o Vasco, no Caio Martins, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Carioca. No tempo regulamentar, o jogo terminou em 1 a 1 e, como manda o regulamento da competição, a decisão foi para as penalidades. O Glorioso venceu por 5 a 3 e garantiu os três pontos.O Botafogo começou abrindo o placar da partida. No final da primeira etapa, nos acréscimos, Kamilla aproveitou cruzamento de Kélen e marcou para o Glorioso. Porém, o Vasco soube se impor e chegou ao gol de empate aos 16 minutos da segunda etapa, com Luana, de falta. Nos pênaltis, o Cruzmaltino desperdiçou uma das cobranças e foi derrotado.
> Carli vive maior série de jogos pelo Botafogo na Série B; aproveitamento é de 83% com o argentino em campo
Ambas as equipes retornam no próximo sábado. O Botafogo enfrenta o Bangu, no Caio Martins, às 15h. Enquanto o Vasco tem mais um confronto difícil na próxima rodada, um clássico contra o Flamengo.