Botafogo vence Taubaté e se classifica em primeiro na Copinha

Apesar dos seis desfalques por Covid-19, o Botafogo venceu o Taubaté por 2 a 0 no Joaquinzão na manhã deste domingo, em jogo válido pela 3ª rodada da Copinha. O Alvinegro se classificou para a fase mata-mata da competição sub-20. Raí e Maranhão marcaram os gols da partida.+ Encontro 'cara a cara' com John Textor foi fundamental para negociações da SAF do Botafogo

Mesmo com a derrota, o Burro também se garantiu na segunda fase. O Botafogo, com 6 pontos, terminou na liderança do Grupo 14. O Taubaté terminou com 4, mesma pontuação da Aparecidense, mas ficou na frente pela vantagem no saldo de gols.

O Botafogo ainda precisa esperar pra ver quem será o próximo adversário. O clube vai enfrentar o 2º colocado do Grupo 13. Nesta segunda-feira, XV de Piracicaba e São José, já classificados, fazem um confronto direto pelo primeiro lugar. A data do duelo da segunda fase ainda será divulgada.

Em campo, a partida teve contornos de decisão desde o primeiro. Faltas, chegadas duras e dificuldade para criar chances foram a tônica do duelo no Joaquinzão. As duas equipes jogaram buscando o gol, apesar de um empate, na teoria, classificar ambas.Raí abriu o placar já na reta final do primeiro tempo. Em boa trama coletiva com Kauê, o camisa 10 apareceu com liberdade dentro da área e finalizou para o fundo das redes.

A etapa complementar teve o mesmo ritmo. Atrás do placar, o Taubaté se jogou mais ao ataque, mas parou em uma boa atuação de Maurício, o terceiro goleiro do Botafogo - as duas primeiras opções estão fora por Covid. O arqueiro fez, no mínimo, três boas defesas.

O Burro pressionou por um 'gol do alívio' nos minutos finais, mas o tiro voltou pela culatra. Já perto dos acréscimos, Raí voltou a aparecer: o camisa 10 cruzou na medida e Maranhão se antecipou aos zagueiros para cabecear, sair para o abraço e comemorar a vitória. Em Taubaté, a alegria foi alvinegra.

CLASSIFICAÇÃO FINAL - GRUPO 14​1. Botafogo - 6 pontos2. Taubaté - 4 pontos (0)​3. Aparecidense - 4 pontos (-2)4. Petrolina-PE - 3 pontos