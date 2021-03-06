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futebol

Botafogo vence o Vasco e se recupera no Carioca Feminino

Alvinegro reencontra caminho das vitórias na competição e está empatado em pontos com o líder Flamengo, mas atrás no critério de saldo de gols...

Publicado em 06 de Março de 2021 às 18:41

LanceNet

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Publicado em 

06 mar 2021 às 18:41
Crédito: João Carlos Gomes
O Botafogo reencontrou o caminho das vitórias no Campeonato Carioca Feminino. Neste sábado, o clube de General Severiano superou o Vasco por 1 a 0 em clássico válido pela 7ª rodada da competição. O gol do duelo foi marcado por Vivian.
Mesmo com o resultado positivo, o Botafogo caiu para a 2ª posição. A equipe comandada por Gláucio Carvalho chegou a 18 pontos, assim como o Flamengo, mas foi ultrapassada no critério de saldo de gols - o Rubro-Negro goleou o America por 5 a 0 e colocou três gols de vantagem em relação ao Alvinegro (30 x 27).
O Vasco, por sua vez, perdeu a oportunidade de se igualar em pontos com o próprio Botafogo. Desta forma, o Cruz-Maltino permanece com 12 pontos, na 4ª colocação.
A equipe de São Januário volta aos gramados na próxima terça-feira para enfrentar o America no Estádio Nivaldo Pereira, às 15h. O Botafogo entra em campo no dia seguinte para mais um clássico, desta vez contra o Fluminense, nas Laranjeiras, também às 15h.

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