Botafogo vence o Vasco e se recupera no Carioca Feminino

Crédito: João Carlos Gomes

O Botafogo reencontrou o caminho das vitórias no Campeonato Carioca Feminino. Neste sábado, o clube de General Severiano superou o Vasco por 1 a 0 em clássico válido pela 7ª rodada da competição. O gol do duelo foi marcado por Vivian.

Mesmo com o resultado positivo, o Botafogo caiu para a 2ª posição. A equipe comandada por Gláucio Carvalho chegou a 18 pontos, assim como o Flamengo, mas foi ultrapassada no critério de saldo de gols - o Rubro-Negro goleou o America por 5 a 0 e colocou três gols de vantagem em relação ao Alvinegro (30 x 27).

O Vasco, por sua vez, perdeu a oportunidade de se igualar em pontos com o próprio Botafogo. Desta forma, o Cruz-Maltino permanece com 12 pontos, na 4ª colocação.