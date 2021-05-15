Botafogo vence o Minas Brasília e deixa a zona de rebaixamento do Brasileirão Feminino

A abertura da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino foi alvinegra. O Botafogo superou o Minas Brasília por 2 a 0 na tarde deste sábado, em duelo disputado no Estádio Nilton Santos. Juliana e Kélen marcaram os gols da partida.
O resultado foi importante para as pretensões do Botafogo na competição. A equipe comandada por Gláucio Carvalho chegou aos 8 pontos, subiu para a 10ª posição e deixou a zona de rebaixamento da competição. O Alvinegro, contudo, pode retornar ao Z4 dependendo da combinação de resultados dos outros jogos da rodada.
O Minas Brasília, por outro lado, entrou no Z4. A equipe ficou estacionada nos 6 pontos e caiu para a 13ª posição na classificação. Vale lembrar que os quatro últimos colocados são rebaixados para a Série A2.
Após um primeiro tempo com o placar zerado, o Botafogo abriu a porteira na etapa complementar com dois gols seguidos. Aos 13 minutos, Juliana aproveitou a falha da goleira para completar às redes após um rebote. Logo depois, foi a vez de Kélen sair para o abraço após boa jogada trabalhada pelo lado direito e cruzamento de Brenda.
O Botafogo volta aos gramados no próximo sábado para enfrentar o Avaí/Kindermann no Estádio Caçador, às 15h. Ao mesmo tempo, o Minas Brasília medirá forças com o Internacional no SESC Campestre, em Porto Alegre.