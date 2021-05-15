Botafogo vence o Maringá e garante vaga nas quartas de final do Campeonato Brasileiro de Basquete

Crédito: Diego Maranhão/CBB

Neste sábado, o Botafogo venceu o Maringá por 71 a 63, em partida válida pelas oitavas de final do Campeonato Brasileiro de Basquete. Esta fase foi disputada em jogo único e, assim, o Alvinegro garantiu vaga nas quartas de final, que será disputada em série melhor de três. Todos os jogos dos playoffs do Brasileiro de Basquete de 2021 são disputados em uma bolha na Arena Brusque, em Santa Catarina. > Nova camisa lançada! Relembre os últimos uniformes II do BotafogoCONFIRA O PLACAR DA PARTIDA AO FIM DE CADA QUARTO

Primeiro quarto: Botafogo 15 x 10 Maricá

Segundo quarto: Botafogo 33 x 27 Maricá

Terceiro quarto: Botafogo 47 x 47 Maricá

Quarto quarto: Botafogo 71 x 63 MaricáTerceiro colocado na Conferência Gerson Victalino, o Glorioso havia completado dois meses sem jogos. Neste período de tempo, a comissão técnica ajustou a parte tática do time, a parte física dos jogadores e também se reforçou com a chegada do armador Gabriel, de 19 anos, que jogou o último NBB pelo Brasília. Antes do confronto, em entrevista ao site oficial do Botafogo, o técnico João Batista destacou que os jogadores estavam motivados para o confronto e que a equipe estava confiante na vitória.

- Os atletas estão se entregando, crescendo tecnicamente e muito motivados a buscar esse título brasileiro, que é o nosso principal objetivo. Diante disso, nossa expectativa é a melhor possível pra finalmente voltar a jogar. Usamos o tempo para colocar nossos jogadores no mais alto nível de intensidade, se aproximando do ritmo das partidas, para que a sequência na bolha não nos cause dificuldades extras.

- Esse período também acabou sendo favorável pra vinda do Gabriel, que agora está inserido no plano tático do nosso time e vai nos ajudar bastante com velocidade e defesa, que são os seus pontos fortes.

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