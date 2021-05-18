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Botafogo vence o Floresta pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil sub-20

O time cearense saiu na frente com Nicholas, mas o Alvinegro correu atrás do prejuízo e conseguiu a virada com gols de Jhonnatha e Rikelmi...
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Publicado em 

18 mai 2021 às 17:20

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 17:20

Crédito: Divulgação/Botafogo
Na tarde desta terça-feira, o Botafogo derrotou o Floresta por 2 a 1, no Estádio Franzé Morais, em partida válida pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O time cearense saiu na frente com Nicholas, mas o Alvinegro correu atrás do prejuízo e conseguiu a virada com gols de Jhonnatha e Rikelmi.
O Botafogo e Floresta retornam a campo no próximo domingo, às 11h, no estádio Nilton Santos. Com a vitória, o Alvinegro Carioca tem a vantagem do empate para o jogo da volta.> Nova camisa lançada! Relembre os últimos uniformes II do BotafogoA trajetória do Botafogo na Copa do Brasil sub-17 de 2021 começou no dia 10 de março, quando o Glorioso goleou o Castelo-TO por 10 a 0. Segundo o regulamento, a primeira fase é disputada em jogo único.
Assim, o clube de General Severiano avançou para a fase oitavas de final, onde eliminou o São José-RS. Nesta fase, a competição foi disputada em dois jogos. Na ida, no estádio Nilton Santos, vitória do Botafogo por 2 a 0. Na volta, empate por 1 a 1, no estádio Francisco Nevelletto.

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