Botafogo vence o Floresta pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil sub-20

Crédito: Divulgação/Botafogo

Na tarde desta terça-feira, o Botafogo derrotou o Floresta por 2 a 1, no Estádio Franzé Morais, em partida válida pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O time cearense saiu na frente com Nicholas, mas o Alvinegro correu atrás do prejuízo e conseguiu a virada com gols de Jhonnatha e Rikelmi.

O Botafogo e Floresta retornam a campo no próximo domingo, às 11h, no estádio Nilton Santos. Com a vitória, o Alvinegro Carioca tem a vantagem do empate para o jogo da volta.> Nova camisa lançada! Relembre os últimos uniformes II do BotafogoA trajetória do Botafogo na Copa do Brasil sub-17 de 2021 começou no dia 10 de março, quando o Glorioso goleou o Castelo-TO por 10 a 0. Segundo o regulamento, a primeira fase é disputada em jogo único.