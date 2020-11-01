Botafogo vence o Cruzeiro pelo Brasileirão sub-20

O Botafogo continua invicto sob o comando do treinador Ricardo Resende. A equipe sub-20 do Alvinegro venceu o Cruzeiro por 2 a 0 neste sábado pelo Campeonato Brasileiro da categoria, em Minas Gerais. Ênio e Rafael Navarro fizeram os gols.
Com o resultado, o Alvinegro chegou aos 11 pontos e se aproximou da zona de classificação para as quartas de final do Brasileirão sub-20. Os oitos primeiros colocados se classificam à próxima fase.
Foi a segunda vitória seguida do Botafogo com Ricardo Resende na competição. O clube de General Severiano volta aos gramados na próxima quarta-feira para enfrentar o Santos no CEFAT, em Niterói, às 15h.