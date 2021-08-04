Botafogo vence o Bangu pela Taça Guanabara sub-20 e entra no G8

Crédito: Wanderson Gomes

Na manhã desta quarta-feira, o Botafogo venceu o Bangu por 3 a 0, em Moça Bonita, em partida válida pela antepenúltima rodada da Taça Guanabara sub-20. Os gols do confronto foram marcados por Gabriel Conceição, Rikelmi e Kauê.

> CBF detalha mais rodadas da Série B; Botafogo jogará domingo de manhãCom o resultado, o Botafogo chegou aos 11 pontos e ultrapassou o Boavista, que estava na oitava colocação, pelo saldo de gols marcados. Assim, no G8, o time de General Severiano está na zona de classificação para a fase quartas de final da competição.

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O Verdão de Saquarema, inclusive, é próximo adversário do Alvinegro Carioca na competição. As equipes se enfrentam na próxima quarta-feira, em jogo atrasado válido pela sétima rodada da Taça Guanabara. O Botafogo, inclusive, abriu o placar logo no começo do jogo. Com apenas sete minutos, Rikelmi marcou o primeiro gol para o Alvinegro Carioca, aos 27 Gabriel Conceição ampliou a vantagem e, aos 12 minutos da etapa complementar, Kauê deu números finais ao confronto.