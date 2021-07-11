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Botafogo vence o Bahia e segue invicto no Brasileirão sub-20

Com gols de Wendel Lessa e Juninho, Alvinegro conquistou terceira vitória em quatro jogos na competição nacional...

Publicado em 11 de Julho de 2021 às 15:50

LanceNet

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Publicado em 

11 jul 2021 às 15:50
Crédito: Divulgação/Botafogo
Enquanto o time profissional do Botafogo empatava com o Cruzeiro pela Série B, a equipe sub-20 dava prosseguimento à base. No último sábado, o Alvinegro venceu o Bahia por 2 a 0 no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. Wendel Lessa e Juninho marcaram os gols.
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Foi a terceira vitória em quatro jogos para o Alvinegro, que segue invicto na competição. A equipe, com 10 pontos conquistados, assumiu a vice-liderança da competição. O Bahia, com 2 pontos, caiu para o 16º lugar.
Os dois gols saíram no segundo tempo. O primeiro teve a infiltração de Wendel Lessa, volante, dentro da área - o atleta aproveitou um cruzamento de Vitinho para balançar as redes. O outro foi de Juninho, artilheiro da equipe no ano, em cobrança de pênalti.
O Botafogo volta aos gramados na próxima quarta-feira às 15h, no CEFAT. O Tricolor de Aço, no mesmo horário, medirá forças com a Chapecoense no CT Água Amarela.

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