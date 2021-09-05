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Botafogo vence o Atlético-MG em confronto direto e sobe no Brasileirão sub-20

No CEFAT, Botafogo supera Galo em partida direta pelas quatro primeiras posições e chega a 5ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro de base...

Publicado em 05 de Setembro de 2021 às 17:22

LanceNet

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Publicado em 

05 set 2021 às 17:22
Crédito: Fábio de Paula/Botafogo
O Botafogo deixou uma sequência de duas partidas sem vencer no Brasileirão sub-20 para trás. Na tarde deste domingo, o Glorioso superou o Atlético-MG por 3 a 2 no CEFAT, em duelo válido pela 14ª rodada da competição, no CEFAT. Christian, Juninho e Raí fizeram para o alvinegro carioca, enquanto Diego Acosta fez os dois dos mineiros.
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A partida, que era um confronto direto pelas primeiras posições na tabela, fez o Botafogo subir. Agora, a equipe comandada por Ricardo Resende é a 5ª colocada com 25 pontos, enquanto o Galo continua em 3º, com 27 - mas ainda pode perder posição para o Palmeiras, que não jogou na rodada.
Todos os gols saíram no segundo tempo. Juninho deu a assistência para o primeiro e marcou o segundo gol do Botafogo, que abriu 2 a 0 no placar. O Galo evoluiu com as substituições e diminuiu graças a uma finalização de Diego Acosta, em um contra-ataque fulminante. Quando o Atlético-MG ameaçava crescer e colocar uma pressão, o Glorioso voltou a ficar confortável no placar: Raí, em cobrança de falta, marcou o terceiro. Nos minutos finais, Diego Acosta voltou a diminuir para o Galo, mas já era tarde.
O time sub-20 do Botafogo volta aos gramados na próxima quarta-feira para enfrentar o Flamengo, pelas semifinais do Campeonato Carioca. No Brasileirão, o Alvinegro também tem um clássico pela frente: o time medirá forças com o Fluminense no domingo.
O Atlético-MG também volta aos gramados no próximo domingo para enfrentar o Vasco, pelo Brasileirão.

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