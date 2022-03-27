Carioca

Botafogo vence, mas Flu se classifica com gol aos 51 e pega Fla na final

Os jogos decisivos do Estadual acontecerão nos próximos dias 31 (quarta-feira) e 1 (sábado). As datas foram antecipadas por causa do jogo do Rubro-Negro na Copa Libertadores

Publicado em 27 de Março de 2022 às 19:58

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 mar 2022 às 19:58
RIO DE JANEIRO - O Botafogo venceu, mas quem saiu classificado de forma emocionante para a final do Carioca foi o Fluminense. Em campo, o Alvinegro levava a melhor até os acréscimos com um placar de 2 a 0 com dois gols de Erison, mas Germán Cano, aos 51 minutos do segundo tempo, diminuiu para o Tricolor e garantiu a vaga na final contra o Flamengo. A vantagem foi conquistada após o clube das Laranjeiras ser campeão da Taça Guanabara, no turno disputado em pontos corridos.
Os jogos decisivos do Estadual acontecerão nos próximos dias 31 (quarta-feira) e 1 (sábado). As datas foram antecipadas por causa do jogo do Rubro-Negro na Copa Libertadores.
Após o apito final, jogadores e integrantes da comissão técnica do Botafogo partiram para cima da arbitragem e a Polícia Militar precisou entrar no gramado para proteger os profissionais. Furiosos, os alvinegros reclamaram efusivamente pelo fato deles não terem deixado o time bater uma falta nos acréscimos após o gol de Germán Cano aos 51.
Botafogo vence o Fluminense
Crédito: Vítor Silva/ BFR/Botafogo/Twitter
FLUMINENSE
Marcos Felipe, Luccas Claro, Manoel (Nonato) e David Braz; Calegari, André, Martinelli (Yago Felipe) e Pineida (Cristiano); Jhon Arias (Paulo Henrique Ganso), Willian Bigode (Fred) e Germán Cano. T.: Abel Braga
BOTAFOGO
Douglas Borges, Daniel Borges, Sampaio, Kanu e Jonathan Silva (Hugo); Barreto (Romildo) e Kayque (Juninho); Luiz Fernando (Gabriel Conceição), Chay e Rikelmi (Vinícius Lopes); Erison. T.: Lucio Flávio
BOTAFOGO 2 X 1 FLUMINENSE
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Hora: 16h
Competição: Campeonato Carioca
Juiz: Paulo Renaro Moreira da Silva Coelho
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha
VAR: Rodrigo Nunes de Sá
Cartões amarelos: Luiz Fernando, Rikelmi, Vinícius Lopes, Erison, Kayque (BOT); Nonato, André, Yago Felipe (FLU)
Cartões vermelhos: Fred (FLU)
Gols: Erison, aos 47 minutos do primeiro tempo (BOT); Erison aos 43 minutos do segundo tempo (BOT); Germán Cano, aos 51 minutos do segundo tempo (FLU)

