Botafogo vence Foz Cataratas e se garante nas quartas do Brasileirão Feminino Série A-2

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O Botafogo está a dois jogos de se garantir na elite do futebol feminino. Neste sábado, a equipe comandada por Gláucio Carvalho derrotou o Foz Cataratas por 2 a 1 no CEFAT e, como tinha vencido o primeiro jogo, garantiu vaga nas quartas de final do Brasileirão Série A-2. Pepê e Hadri fizeram os gols do Alvinegro e Rayla diminuiu para os visitantes.

Dominante, o Alvinegro sai da primeira fase eliminatória da competição com dois resultados positivos. Os dois gols do Botafogo foram marcados ainda no primeiro tempo; o tento do Foz Cataratas saiu na reta final da partida e a equipe visitante tentou ensaiar uma pressão em buscar do resultado, mas sem sucesso.