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Botafogo vence Foz Cataratas e se garante nas quartas do Brasileirão Feminino Série A-2

Alvinegro volta a vencer rival, consegue classificação sem drama e enfrentará o Ceará em busca de vaga na elite do futebol nacional...

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 16:58

LanceNet

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Publicado em 

28 nov 2020 às 16:58
Crédito: Reprodução/Mycujoo
O Botafogo está a dois jogos de se garantir na elite do futebol feminino. Neste sábado, a equipe comandada por Gláucio Carvalho derrotou o Foz Cataratas por 2 a 1 no CEFAT e, como tinha vencido o primeiro jogo, garantiu vaga nas quartas de final do Brasileirão Série A-2. Pepê e Hadri fizeram os gols do Alvinegro e Rayla diminuiu para os visitantes.
Dominante, o Alvinegro sai da primeira fase eliminatória da competição com dois resultados positivos. Os dois gols do Botafogo foram marcados ainda no primeiro tempo; o tento do Foz Cataratas saiu na reta final da partida e a equipe visitante tentou ensaiar uma pressão em buscar do resultado, mas sem sucesso.
Nas quartas de final, o Botafogo vai enfrentar o Ceará, que eliminou o Sport na fase anterior. Como os quatro semifinalistas garantem vaga na primeira divisão, quem vencer o confronto estará automaticamente classificado à elite do futebol feminino brasileiro. As datas e horários dos jogos ainda serão divulgados pela CBF.

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