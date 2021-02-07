Botafogo vai reformular o Departamento Médico para 2021

Crédito: Lazlo Dalfovo

Após ter o rebaixamento para a segunda divisão decretado, o Botafogo segue fazendo mudanças em todas as escalas do clube. Depois de anunciar as saídas de Eduardo Barroca e Túlio Lustosa, o clube de General Severiano afirmou, na noite do último sábado, que fará uma reformulação no Departamento Médico para a próxima temporada.

Christiano Cinelli, coordenador médico, Ricardo Bastos, médico, e Salvio Lúcio, médico, deixarão o clube assim que o Campeonato Brasileiro acabar. A decisão foi tomada em comum acordo entre Durcesio Mello, presidente do Alvinegro, e Vinícius Assumpção, VP Geral.