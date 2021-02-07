Botafogo vai reformular o Departamento Médico para 2021

Após ter o rebaixamento para a segunda divisão decretado, o Botafogo segue fazendo mudanças em todas as escalas do clube. Depois de anunciar as saídas de Eduardo Barroca e Túlio Lustosa, o clube de General Severiano afirmou, na noite do último sábado, que fará uma reformulação no Departamento Médico para a próxima temporada.
Christiano Cinelli, coordenador médico, Ricardo Bastos, médico, e Salvio Lúcio, médico, deixarão o clube assim que o Campeonato Brasileiro acabar. A decisão foi tomada em comum acordo entre Durcesio Mello, presidente do Alvinegro, e Vinícius Assumpção, VP Geral.
Os dirigentes já começaram a busca por novos profissionais. Como o período de férias entre uma temporada e outra é de apenas uma semana, a prioridade é já ter os nomes certos para o elenco não ficar sem uma equipe médica por perto.NOTA DO BOTAFOGO:"O Botafogo de Futebol e Regatas anuncia mudanças no corpo médico do Núcleo de Saúde e Performance. O Clube agradece aos profissionais Dr. Christiano Cinelli (Coordenador Médico), Dr. Ricardo Bastos (Médico) e Dr. Salvio Lúcio (Médico). O Clube deseja sucesso em seus desafios futuros."