Botafogo vai premiar torcedores que acertarem resultados dos jogos

Crédito: (Divulgação/Botafogo

Com o objetivo de promover a interação com sócios-torcedores, o Botafogo lançou, nesta segunda-feira, um jogo exclusivo para os torcedores adimplentes. No game 'Meu Palpite é Fogo', que vai funcionar por meio da plataforma Sou Botafogo, os associados poderão realizar palpites em jogos do clube. Aqueles que acertarem quatro resultados consecutivos e exatos ganharão uma camisa oficia do clube.

Confira as instruções divulgadas pelo Glorioso:

COMO PARTICIPAR?

Para participar, o palpite deve ser dado exclusivamente no site do Programa Sou Botafogo, no menu “Meu Palpite é Fogo”. Palpites enviados por qualquer outro meio serão desconsiderados.

Além disso, só será permitido um (1) palpite por CPF/MF, que deverá ser enviado até uma (1) hora antes do início do jogo atendendo ao fuso horário do horário de Brasília. Após enviado, não será mais permitido alterar o palpite.

O game Meu Palpite é Fogo é válido apenas para jogos do Botafogo no Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional Masculino, pela temporada de 2020.

COMO JOGAR?

Para participar, será necessário fazer login no site do Programa Sou Botafogo, clicar em “Meu Palpite é Fogo” no menu localizado à esquerda da tela e preencher com o palpite para a partida em que o Botafogo for jogar na rodada.

Após clicar em “ENVIAR PALPITE”, o palpite já estará valendo para a rodada não será mais permitido alterá-lo. O placar a ser palpitado é de livre escolha do sócio, seja ele de vitória, empate ou derrota do Botafogo.

A cada rodada será necessário colocar um novo palpite, mesmo que seja igual ao último palpite dado. Caso o sócio não coloque um palpite até o horário limite, automaticamente o resultado contará como um erro.

QUEM SERÃO OS VENCEDORES?

O game Meu Palpite é Fogo terá no mínimo 1 vencedor e no máximo 10 vencedores. Em caso de empate, o critério adotado será a ordem cronológica em que o sócio deu o seu palpite na última rodada. Desta forma, o palpite dado com mais antecedência será o vencedor.

Após termos no mínimo 1 vencedor e no máximo 10 vencedores, o jogo recomeçará do “zero” até que um novo vencedor acerte novamente quatro placares seguidos e exatos dos jogos do Botafogo. Os ganhadores poderão participar novamente.

QUAL SERÁ A PREMIAÇÃO?