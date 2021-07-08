Botafogo vai lançar quarto uniforme na primeira metade de agosto

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A coleção de uniformes do Botafogo em breve ficará completa. Pelo menos essa é a promessa do próprio clube, que informou, na nota que anunciou a nova parceria com a FutFanatics nesta quinta-feira, que o quarto uniforme será lançado no dia 12 de agosto.

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A camisa está sendo produzida pela Kappa, fornecedora esportiva do Alvinegro, e será lançada na nova loja virtual do clube. O site está sendo produzido pela FutFanatics, que fechou esta parceria com o Glorioso.

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O LANCE! já havia adiantado que o Botafogo teria um quarto uniforme em maio. A camisa terá um tom azul e fará alusões à cidade do Rio de Janeiro. Saiba mais detalhes!