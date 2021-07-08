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Botafogo vai lançar quarto uniforme na primeira metade de agosto

Lançamento acontecerá no novo site, que está sendo produzido pela FutFanatics, nova parceria do clube; camisa pode ter tons em azul, em alusão ao Rio de Janeiro...

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 16:38

LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2021 às 16:38
Crédito: Reprodução
A coleção de uniformes do Botafogo em breve ficará completa. Pelo menos essa é a promessa do próprio clube, que informou, na nota que anunciou a nova parceria com a FutFanatics nesta quinta-feira, que o quarto uniforme será lançado no dia 12 de agosto.
+ Nova parceira do Botafogo, FutFanatics tem certificado de loja segura e confiável
A camisa está sendo produzida pela Kappa, fornecedora esportiva do Alvinegro, e será lançada na nova loja virtual do clube. O site está sendo produzido pela FutFanatics, que fechou esta parceria com o Glorioso.
+ Veja a tabela da Série B
O LANCE! já havia adiantado que o Botafogo teria um quarto uniforme em maio. A camisa terá um tom azul e fará alusões à cidade do Rio de Janeiro. Saiba mais detalhes!
O uniforme será lançado em comemoração ao aniversário do Futebol do Botafogo.

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