Botafogo TV inaugura novos estúdios; diretor vê 'carro-chefe' e quer 'programação de segunda a sexta'

Novidades nas mídias digitais: a vitória sobre o Operário não marcou apenas o acesso do Botafogo para a Série A do Brasileirão, mas também a estreia de novos estúdios na BotafogoTV, o canal oficial do Alvinegro no YouTube.+ Menino de 6 anos viraliza ao ver jogo do Botafogo no estádio pela primeira vez e recusar torcer para o Flamengo

Como de costume, o narrador Gonçalo Luiz e o comentarista Octávio Bocão fizeram uma transmissão pré, durante e pós jogo. Dessa vez, a novidade ficou pelo cenário: primeiro, no anel de camarotes do Estádio Nilton Santos, pegando parte da torcida; o outro já interno, com uma nova estrutura.

As mudanças na plataforma fazem parte do planejamento de Lênin Franco, Diretor de Negócios do Alvinegro. O dirigente afirmou, em entrevista à própria "BotafogoTV", que vê o canal com potencial e visa mais conteúdos para o ano que vem.

– Desde que cheguei ao Botafogo tive noção que a BotafogoTV é o nosso carro-chefe, o principal ponto de contato com o torcedor. Precisamos pensar em dois pontos de evolução. Quando você migra para estúdios novos, e isso é só um pedacinho porque ainda teremos a participação do torcedor, ao vivo dentro do estúdio, teremos outros cenários. A gente precisa aumentar a nossa grade de programação, precisamos de mais vídeos, sejam gravados ou ao vivo e ter uma rotina que o torcedor saiba de segunda a sexta ele sempre terá algo novo para assistir - afirmou Lênin, antes de Botafogo x Operário.

A transmissão da partida contra o Fantasma, por exemplo, teve mais de 100 mil visualizações no YouTube. O clube tem colocado entrevistas coletivas e conteúdos exclusivos, como vídeos de bastidores, no canal.