Botafogo terá formação com dois atacantes contra o Coritiba; veja provável escalação

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Poder de ataque. Esta é a premissa que Eduardo Barroca buscará no Botafogo para a partida contra o Coritiba, neste sábado, às 21h, no Couto Pereira, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para isto, o treinador do Alvinegro colocará em campo uma formação com dois atacantes, como informado primeiramente pelo "Canal do TF" e confirmado pelo LANCE!.

Em um possível 4-4-2, Salomon Kalou e Pedro Raul terão a responsabilidade de formar a última linha do sistema ofensiva do Alvinegro em um importante jogo contra a luta contra o rebaixamento.

Provável Botafogo para enfrentar o Coritiba: Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu, Rafael Forster; José Welison, Caio Alexandre; Keisuke Honda, Warley; Kalou, Pedro Raul.

Durante a semana, Barroca treinou com o marfinense sendo um segundo atacante e Pedro Raul um homem de referência. Mais atrás, Caio Alexandre cairá pela esquerda no setor de meio-campo do Alvinegro, enquanto que Warley, uma opção de velocidade, deve jogar pela direita, mas possivelmente invertendo no decorrer do duelo.