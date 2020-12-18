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Botafogo terá formação com dois atacantes contra o Coritiba; veja provável escalação

Eduardo Barroca monta esquema com Pedro Raul e Salomon Kalou atuando como segundo volante; defesa também passará por alterações em duelo no Couto Pereira...
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Publicado em 

18 dez 2020 às 17:26

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 17:26

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Poder de ataque. Esta é a premissa que Eduardo Barroca buscará no Botafogo para a partida contra o Coritiba, neste sábado, às 21h, no Couto Pereira, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para isto, o treinador do Alvinegro colocará em campo uma formação com dois atacantes, como informado primeiramente pelo "Canal do TF" e confirmado pelo LANCE!.
Em um possível 4-4-2, Salomon Kalou e Pedro Raul terão a responsabilidade de formar a última linha do sistema ofensiva do Alvinegro em um importante jogo contra a luta contra o rebaixamento.
Provável Botafogo para enfrentar o Coritiba: Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu, Rafael Forster; José Welison, Caio Alexandre; Keisuke Honda, Warley; Kalou, Pedro Raul.
Durante a semana, Barroca treinou com o marfinense sendo um segundo atacante e Pedro Raul um homem de referência. Mais atrás, Caio Alexandre cairá pela esquerda no setor de meio-campo do Alvinegro, enquanto que Warley, uma opção de velocidade, deve jogar pela direita, mas possivelmente invertendo no decorrer do duelo.
Na defesa, Rafael Forster foi o escolhido para substituir Victor Luís, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Durante a semana, Barroca treinou com Gustavo Cascardo, lateral-direito de origem, na posição, mas optou para o zagueiro jogar como o defensor pelo flanco esquerdo da defesa.

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