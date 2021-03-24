Botafogo terá a frase 'Use máscara' estampada no espaço do patrocínio master na partida contra o Flamengo

Crédito: Divulgação/Botafogo FR

O Botafogo voltou a se posicionar para chamar a atenção dos torcedores e fãs de futebol para combater o avanço do novo coronavírus. Na partida desta quarta-feira, diante do Flamengo, no Estádio Nilton Santos, o Alvinegro estampará a mensagem "Use máscara" no espaço do patrocínio master. A ação integra o projeto Botafogo Seguro, uma parceria com a Centrum.+ Botafogo anuncia oficialmente a contratação do meia Marco AntônioO patrocínio da Centrum também cederá parte de sua exposição no backdrop da sala de imprensa do estádio para destacar mensagens como #EviteAglomeração, #FiqueEmCasa e #UseMáscara durante a entrevista coletiva pós-jogo. Segundo o clube, o objetivo da iniciativa é reforçar as mensagens que o projeto Botafogo Seguro dissemina para os torcedores desde dezembro de 2020, quando a parceria foi anunciada. Além disso, o Alvinegro também busca reiterar o posicionamento pró-prevenção adotado desde o começo da pandemia. - É um orgulho contar com um parceiro que confia tanto na visibilidade do Botafogo para colocar em prática uma forma diferenciada de conscientizar os torcedores, em um momento tão crítico para a saúde pública. Mais do que nunca, o futebol pode ser um meio de propagar mensagens importantes de prevenção e cuidado, sempre com muita responsabilidade e segurança - disse Durcesio Mello, presidente do Botafogo.CONFIRA A NOTA DIVULGADA PELO BOTAFOGO

"Depois de apoiar publicamente as determinações anunciadas pelas autoridades do Rio de Janeiro e Niterói, o Botafogo volta a se posicionar para chamar a atenção de seus torcedores e demais amantes do futebol para a importância de diminuir o contágio pela COVID-19 e combater a sobrecarga do sistema de saúde. O clube entrará em campo na noite desta quarta-feira (24), diante do Flamengo, no Estádio Nilton Santos, pela quinta rodada do Campeonato Carioca, com uma mensagem muito importante estampada no local mais nobre da camisa, no espaço do patrocínio máster: “USE MÁSCARA”.

A ação integra o projeto Botafogo Seguro, uma parceria do Botafogo com Centrum, multivitamínico número 1 do mundo1, marca da GSK Consumer Healthcare. O patrocinador também cederá parte de sua exposição no backdrop da sala de imprensa do estádio para destacar mensagens como #EviteAglomeração, #FiqueEmCasa e #UseMáscara durante a entrevista coletiva pós-jogo.

O objetivo da iniciativa é reforçar as mensagens que o projeto Botafogo Seguro vem disseminado para os torcedores desde dezembro de 2020, quando a parceria foi anunciada, além de reiterar o posicionamento pró-prevenção adotado pelo Botafogo desde o começo da pandemia. Trata-se de uma iniciativa de conscientização sem precedentes focada na proteção à vida dentro e fora dos campos, que busca promover uma série de ações de prevenção à COVID-19 reconhecidas pela OMS (Organização Mundial da Saúde) e autoridades de saúde dentro do Estádio Nilton Santos.

“É um orgulho contar com um parceiro que confia tanto na visibilidade do Botafogo para colocar em prática uma forma diferenciada de conscientizar os torcedores, em um momento tão crítico para a saúde pública. Mais do que nunca, o futebol pode ser um meio de propagar mensagens importantes de prevenção e cuidado, sempre com muita responsabilidade e segurança”, diz Durcesio Mello, presidente do Botafogo de Futebol e Regatas.

“Queremos reforçar não somente aos torcedores do Botafogo, mas também para todos os brasileiros que tentam permanecer o máximo de tempo protegidos dentro de suas casas, que priorizar os cuidados necessários com a nossa saúde significa também agir pela saúde de todos. Isso faz parte do compromisso que assumimos nesse projeto tão importante e necessário que construímos em parceria com um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro”, afirma Juan Katz, Diretor de Marketing da GSK Consumer Healthcare Brasil.