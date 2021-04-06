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Botafogo tenta rescindir o contrato de Barrandeguy, mas jogador recusa por achar que ainda pode agregar

Sem propostas oficiais de outros clubes, Alvinegro tenta acordo para rescindir o vínculo do lateral-direito, mas recebe resposta negativa do jogador, que quer mais chances...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 15:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 abr 2021 às 15:45
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo tenta resolver o futuro de Federico Barrandeguy. Fora dos planos do treinador Marcelo Chamusca, o lateral-direito não recebeu interesse formal de nenhum clube até agora. Por isto, o Alvinegro ofereceu, nos últimos dias, um acordo para rescindir o vínculo do defensor, mas o uruguaio recusou.
O LANCE! apurou que o jogador deu uma resposta negativa para a diretoria do Botafogo por acreditar que ainda pode agregar ao elenco e querer mais tempo de jogo. Barrandeguy quer recuperar espaço no plantel do clube de General Severiano.
Assim como fez com Salomon Kalou recentemente, o Botafogo buscou um acordo financeiro baseado no tempo de contrato restante de Barrandeguy e uma solução para o uruguaio ficar livre no mercado, o que não foi aceito.No sentido do interesse de outros clubes, o caminho também não avançou. O uruguaio recebeu sondagens de equipes da América do Sul, mas nada concreto chegou aos empresário ou ao Botafogo.
Federico Barrandeguy possui um dos maiores salários do atual elenco do Alvinegro e este é um dos principais motivos para o clube buscar uma solução a curto prazo envolvendo a situação contratual dele. Existe a possibilidade de haver uma nova renegociação nos próximos dias.
O uruguaio sequer foi relacionado para uma partida do Botafogo na temporada 2021, ficando fora até mesmo do banco de reservas. Ao todo, ele soma 23 partidas disputadas pelo Alvinegro.

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