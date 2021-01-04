Botafogo tenta aparar as arestas de olho no seu 'retorno' no Brasileiro

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O desejo de refletir o gosto de recomeço marca o Botafogo nesta segunda-feira. Enquanto Durcesio Mello é empossado oficialmente como novo mandatário do clube, o técnico Eduardo Barroca tenta aparar as arestas para que o Alvinegro supere a desafiadora reta final do Brasileiro-2020.

Em seus primeiros jogos pelo clube, o comandante testou bastante o elenco até se aproximar da "espinha dorsal" que considera ideal. José Welison seguiu como primeiro volante, enquanto Caio Alexandre tem a missão de ser como um dos responsáveis por fazer a transição com o meio de campo.

Mais à frente, Pedro Raul se consolidou ainda mais como titular absoluto em um ataque que pena com a dificuldade de criação. Afinal, ainda há o que corrigir para tirar o Botafogo da penúltima colocação no Brasileirão.

Os laterais vêm deixando espaços com frequência e o setor defensivo, que teve um começo de competição promissor, passa por oscilações.

Diante disto, as atenções se voltam para Bruno Nazário, que teve bons momentos com a camisa alvinegra no ano passado e se mostrou uma alternativa viável como camisa 10. Enquanto isto, Warley, Éber Bessa e Cícero buscam ir além de lampejos e, na frente, Rhuan visa melhorar sua qualidade.

Sem Keisuke Honda, os holofotes também se voltam para outro jogador badalado. Salomon Kalou, que não engatou uma boa sequência de partidas com a camisa alvinegra, tem a chance de honrar o posto de astro e se tornar uma das referências para mobilizar o elenco do Botafogo.