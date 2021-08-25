Botafogo tem três integrantes na seleção da galera da vigésima rodada da Série B

A seleção da galera é escolhida através de voto popular promovido pelo perfil oficial da Série B do Brasileirão no Twitter. Com a vitória do Botafogo por 3 a 2 sobre o Vila Nova, o clube participa da seleção com três integrantes.
Os três integrantes que representam o Botafogo na seleção da galera são o zagueiro Joel Carli, o lateral-direito Daniel Borges e o técnico, mesmo suspenso, Enderson Moreira. O comandante da equipe alvinegra na rodada foi o auxiliar técnico Luis Fernando.
A seleção da vigésima rodada da Série B é composta por Ivan (Ponte Preta); Daniel Borges (Botafogo), Ramon (Cruzeiro), Carli (Botafogo), Bryan (Náutico); Rômulo (Cruzeiro), Val (Coritiba), Renan Bressan (CRB), Jean Carlos (Náutico); Marcelo Moreno (Cruzeiro) e Vinícius (Náutico) - Técnico: Enderson Moreira (Botafogo).