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futebol

Botafogo tem sede de General Severiano penhorada por não pagamento do IPTU

Clube alvinegro tem dívida de mais de R$ 150 mil com a Prefeitura por não pagar IPTU de 2014 e 2015. Botafogo tenta manobra para penhora de outro terreno, mas sem sucesso...

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 09:56

LanceNet

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Publicado em 

06 jul 2021 às 09:56
Crédito: Divulgação
O Botafogo tem a sede de General Severiano penhorada por conta do não pagamento do IPTU dos anos de 2014 e 2015, segundo o "Esporte News Mundo". A decisão foi da juíza Kátia Cristina Nascentes Torres, da 12ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.Segundo o documento do caso obtido pelo portal, o clube alvinegro possui uma dívida de R$ 153.034,55 e que ainda não foi paga. O Botafogo buscou uma manobra para que outra propriedade fosse penhorada, mas não obteve sucesso após indeferimento do pedido.
> Veja a tabela da Série B
A Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro se manifestou favorável com relação a penhora de General Severiano e contra a mudança pedida pelo alvinegro. No entanto, em segunda instância, a desembargadora Valeria Dacheux Nascimento, da 13ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ainda não se pronunciou.

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