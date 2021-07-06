Botafogo tem sede de General Severiano penhorada por não pagamento do IPTU

O Botafogo tem a sede de General Severiano penhorada por conta do não pagamento do IPTU dos anos de 2014 e 2015, segundo o "Esporte News Mundo". A decisão foi da juíza Kátia Cristina Nascentes Torres, da 12ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.Segundo o documento do caso obtido pelo portal, o clube alvinegro possui uma dívida de R$ 153.034,55 e que ainda não foi paga. O Botafogo buscou uma manobra para que outra propriedade fosse penhorada, mas não obteve sucesso após indeferimento do pedido.