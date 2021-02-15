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Botafogo tem o desafio de encontrar o rumo de seu planejamento para a próxima temporada

Luta para estabelecer o perfil e escolher o nome do novo treinador, além de metas para o ano no qual disputará a Série B se tornam mais intensas...
LanceNet

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Publicado em 

15 fev 2021 às 08:40

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 08:40

Crédito: Um dos nomes ventilados pela imprensa foi o do português Sérgio Vieira (Vítor Silva/Botafogo
A sensação de que o Botafogo tem de minimizar seus erros na próxima temporada se estende aos desafios da diretoria. Enquanto aguarda a finalização do processo seletivo para definir o novo CEO do clube, a cúpula alvinegra tem o desafio de encontrar um perfil ideal para seu novo técnico e estabelecer seu planejamento.
O jornal português "Record" chegou a ventilar que Sérgio Vieira é um dos nomes na lista do clube para 2021. O português tem como trunfo o aproveitamento de jovens, como fez no comando da equipe sub-23 do Athletico-PR.
Atualmente, o Botafogo vem testando jovens como o goleiro Diego Loureiro, zagueiro Sousa e os atacantes Rafael Navarro e Matheus Nascimento. Contudo, Vieira não tem em seu currículo passagens por equipes de tradição de nível nacional (sua única passagem pela Série A durou nove partidas, no América-MG).
A queda para a Série B deve tornar o Alvinegro também mais cauteloso na escolha de seu comandante. Com a previsão de queda de receitas de R$ 100 milhões, de acordo com Durcesio Mello, a tentativa e erro no comando de acordo com os resultados.
A provável chegada do atacante Ronald, vindo do Botafogo-SP, evidenciou o padrão de equipe que o Alvinegro deve ter para 2021. Serão jogadores com vivência na Série B, com espírito competitivo e considerados capazes de suprir as carências que o Botafogo mostrou em 2020.
Em um ano atípico, com datas atropeladas pela pandemia do novo coronavírus, a reengenharia para organizar o Alvinegro será árdua. E cabe à diretoria alvinegra se esmerar para encontrar as respostas.

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