Botafogo tem novo prejuízo de bilheteria em vitória sobre o Madureira pelo Carioca

Apesar da superação e o resultado positivo, os cofres do Botafogo não tiveram motivo para sorrir na vitória por 4 a 2 sobre o Madureira, na última quinta-feira, pelo Campeonato Carioca. O Alvinegro registrou prejuízo nas bilheterias pela segunda vez seguida no Estadual.+ Humildade, destaque na Copinha e 'técnica de camisa 10': quem é Raí, meia que selou a vitória do Botafogo

Com 2.141 presentes no Estádio Nilton Santos, o Alvinegro teve prejuízo R$ 51.597,00 nos cofres. O clube também havia saído no vermelho contra o Bangu, na semana passada. Somados, os déficits ultrapassam R$ 90 mil.

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A carga disponibilizada de ingressos foi de 4.999 e apenas dois setores foram abertos, justamente com o intuito de diminuir as despesas operacionais do estádio. Mesmo assim, o clube não evitou o prejuízo.

O Botafogo volta aos gramados na próxima segunda-feira para enfrentar o Nova Iguaçu às 21h, novamente no Estádio Nilton Santos, pela 4ª rodada do Estadual.