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Botafogo tem negociações para usar CT de Zico, afirma Luís Castro

À procura de um local para treinamentos, Botafogo tem conversas para utilizar local que pertence ao ídolo do Flamengo e está localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro...

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 12:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 abr 2022 às 12:43
À procura de um novo local para treinamentos, o Botafogo negocia com o CFZ, Centro de Futebol Zico (CFZ), complexo criado pelo ex-meia e que está localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A informação foi dada pelo técnico Luís Castro em entrevista ao "Canal 11", de Portugal, nesta quarta-feira.+ Forte no ataque e bom jogo contra a França: quem é Niko Hämäläinen, o finlandês que está vindo ao Botafogo
– O Botafogo não tem um CT. Estávamos treinando no espaço anexo ao estádio (Nilton Santos), agora estamos treinando no Espaço Lonier, que é fantástico, e também temos em vista o CT do Zico, é um espaço que também podemos nos instalar. Vamos ver como tudo ocorre... Temos que achar a melhor estratégia não só agora, mas também para o futuro do Botafogo - afirmou o português.
+ Veja a tabela do Brasileirão
O CT de Zico fica localizado no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O Botafogo tem dividido os treinos em diferentes locais desde a chegada de Luís Castro: no Espaço Lonier, o próprio centro do clube - mas que ainda depende de algumas obras para estar em um estágio ideal - e no Campo da Aeronáutica, na Barra da Tijuca.
O desejo do treinador é ter uma estrutura fixa até que o Espaço Lonier fique com totais condições de receber as equipes do Botafogo todos os dias. Luís Castro não gostou do estado do campo anexo do Estádio Nilton Santos, antigo local de treinamento da equipe - algo que ele mesmo comentou durante a apresentação do Alvinegro.
Crédito: CTdoCFZ(Foto:PauloSergio

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