Botafogo tem mais de R$ 757 mil de lucro em bilheteria no último jogo da temporada

O Botafogo empatou por 2 a 2 com o Guarani no Nilton Santos. Em jogo que marcou o fim da temporada e a comemoração do título da Série B, o Alvinegro lucrou mais de R$ 757 mil em bilheteria neste domingo. > Do gol de Romildo ao troféu: o 'enredo de filme' que levou o Botafogo ao título da Série B

Com mais de 33 mil de público presente, o Botafogo registrou seu maior público desde o retorno da torcida ao Estádio Nilton Santos, no final de setembro deste ano, diante da melhora na situação da pandemia do Covid-19.

O borderô divulgado pelo Botafogo indica que a receita da partida foi de R$ 1.232.165,00, enquanto as despesas foram de R$ 474.352,01, o que gerou um superávit de R$ 757.812,99 - consequentemente, o maior valor ganho pelo Alvinegro com bilheteria na temporada.

> Confira como ficou a tabela da Série B

Antes disso, o Botafogo já havia assegurado um bom lucro na partida anterior no Nilton Santos. Na vitória por 2 a 1 sobre o Operário-PR, que marcou o acesso à Série A, o clube lucrou mais de R$ 580 mil para um público de mais de 24 mil pessoas.