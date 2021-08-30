Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Botafogo tem interesse na contratação de Luiz Henrique, do Fortaleza

Atacante, criado nas categorias de base do Flamengo, foi um pedido de Enderson Moreira e Leão aguarda proposta para que atleta possa defender o Alvinegro na Série B do Brasileirão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 ago 2021 às 12:11

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 12:11

Crédito: Felipe Cruz/Fortaleza
O Botafogo, aos poucos, tenta cobrir as lacunas deixadas no elenco por conta de lesões. Com Ronald e Diego Gonçalves fora de combate com problemas físicos, o clube foi no mercado em busca de um ponta e achou um alvo principal: Luiz Henrique, do Fortaleza.
+ Botafogo terá uma semana cheia para se preparar para a partida contra o Remo
O Alvinegro manifestou, nos últimos dias, interesse de contratar o jogador para os seus empresários. Os agentes repassaram a vontade do clube ao Fortaleza, que vê a negociação com bons olhos e não opõe a um empréstimo até o fim da Série B Campeonato Brasileiro.
A questão é que o Botafogo ainda oficializou a proposta junto ao Leão. O interesse, contudo, é real: o Alvinegro já possui contatos com os representantes do jogador e a tendência é que as conversas com o Fortaleza se tornem oficiais em breve. Com interesse para o negócio acontecer dos dois lados, o "aperto de mãos" não deve ser um problema.Luiz Henrique foi um pedido de Enderson Moreira, que trabalhou com o atleta no próprio Fortaleza durante a temporada passada. Atualmente reserva com Juan Pablo Vojvoda, o Leão vê a negociação com bons olhos para que o atleta volte a ter tempo de jogo.
O atacante atua pelos lados de campo e também em uma região mais avançada do meio. Na temporada 2021, ele soma três gols e quatro assistências em 21 partidas disputadas.
O camisa 8 é criado nas categorias de base do Flamengo e chegou a fazer dois jogos pelo time principal do Rubro-Negro no ano passado. Em 2020, o Leão o adquiriu de forma definitiva e agora deve cedê-lo de volta ao futebol do Rio de Janeiro, mas para o Botafogo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Romaria dos Homens: família chama a atenção com Santa iluminada
Imagem BBC Brasil
A 'estranha' estrutura da Rolex: a empresa de luxo que não pertence a nenhum bilionário
Imagem de destaque
Vitória vence duelo capixaba contra o Real e se recupera na Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados