Botafogo tem interesse na contratação de Luiz Henrique, do Fortaleza

Crédito: Felipe Cruz/Fortaleza

O Botafogo, aos poucos, tenta cobrir as lacunas deixadas no elenco por conta de lesões. Com Ronald e Diego Gonçalves fora de combate com problemas físicos, o clube foi no mercado em busca de um ponta e achou um alvo principal: Luiz Henrique, do Fortaleza.

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O Alvinegro manifestou, nos últimos dias, interesse de contratar o jogador para os seus empresários. Os agentes repassaram a vontade do clube ao Fortaleza, que vê a negociação com bons olhos e não opõe a um empréstimo até o fim da Série B Campeonato Brasileiro.

A questão é que o Botafogo ainda oficializou a proposta junto ao Leão. O interesse, contudo, é real: o Alvinegro já possui contatos com os representantes do jogador e a tendência é que as conversas com o Fortaleza se tornem oficiais em breve. Com interesse para o negócio acontecer dos dois lados, o "aperto de mãos" não deve ser um problema.Luiz Henrique foi um pedido de Enderson Moreira, que trabalhou com o atleta no próprio Fortaleza durante a temporada passada. Atualmente reserva com Juan Pablo Vojvoda, o Leão vê a negociação com bons olhos para que o atleta volte a ter tempo de jogo.

O atacante atua pelos lados de campo e também em uma região mais avançada do meio. Na temporada 2021, ele soma três gols e quatro assistências em 21 partidas disputadas.