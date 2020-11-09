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Botafogo tem interesse na contratação de Esteban Pavez, ex-Athletico, mas esbarra em tempo

Alvinegro tenta assinar com volante chileno, que está formalizando saída do Al Nasr; janela internacional de transferências, contudo, fecha nesta segunda-feira...

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 15:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 nov 2020 às 15:02
Crédito: Fábio Wosniak/CAP
O Botafogo tenta reforçar o elenco no estouro do relógio. O Alvinegro mostra interesse na contratação de Esteban Pavez, volante de 30 anos que está de saída do Al Nasr, dos Emirados Árabes Unidos. O clube de General Severiano, contudo, deve correr contra o tempo para tentar um final feliz na negociação. A notícia foi dada primeiramente pela "ESPN Chile" e confirmada pelo LANCE!.
A janela internacional de transferências fecha nesta segunda-feira. Esta, portanto, é a data limite para o Botafogo inscrever jogadores que estão atuando fora do país. O Alvinegro corre contra o tempo para formalizar uma proposta, tentar convencer os agentes do jogador e selar a contratação.
Tudo isso, porém, depende da saída de Pavez do Al Nasr. O chileno quer deixar os Emirados Árabes Unidos por motivos pessoais. O Botafogo faria uma proposta quando ele estivesse sem vínculo, já que, com dificuldades financeiras, não pode pagar por taxas de transferência.A rescisão precisa acontecer até esta segunda-feira, já que o Botafogo pode inscrever um jogador sem vínculo com algum clube - mesmo sendo estrangeiro - até o próximo dia 20. Contudo, ele precisaria estar sem contrato desde a data disponível para transferências internacionais.
Pavez é cria das categorias de base do Colo-Colo - ele, inclusive, jogou contra o Botafogo na fase preliminar da Taça Libertadores de 2017. O volante já atuou no Brasil: em julho do mesmo ano defendeu as cores do Athletico Paranaense.
O jogador de 30 anos tem oito partidas pela seleção do Chile. Pavez passou a última temporada no Al Nasr, dos Emirados Árabes Unidos. Na Ásia, foram 18 partidas disputadas e dois gols marcados.

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