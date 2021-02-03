Botafogo tem interesse em repatriar Gabriel, do Atlético-MG, para 2021

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Um dos primeiros pedidos do Botafogo envolvendo contratações para a próxima temporada é um nome conhecido pela torcida. O clube de General Severiano abriu contatos iniciais e conversa sobre a possibilidade de tentar assinar com Gabriel, zagueiro do Atlético, que jogou no Glorioso em 2019.

O zagueiro de 25 anos entrou no radar e foi um pedido pela comissão técnica do Botafogo, já visando uma possível queda para a segunda divisão para o decorrer do ano.

Os contatos iniciais, contudo, não foram promissores. O estafe de Gabriel acredita que ele pode ter mercado em um clube da Série A, mas, ao mesmo tempo, uma possível vontade de retornar ao Alvinegro - que ainda não foi expressada, vale ressaltar - pode fazer a diferença.

A equipe mineira também não gostou dos moldes iniciais apresentados pelo clube de General Severiano, mas está aberta a negociar, dependendo da situação. Provavelmente não deve seguir com o jogo duro, já que Gabriel não é um dos defensores favoritos de Jorge Sampaoli, treinador do Galo.