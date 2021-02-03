Botafogo tem interesse em repatriar Gabriel, do Atlético-MG, para 2021

Um dos primeiros pedidos do Botafogo envolvendo contratações para a próxima temporada é um nome conhecido pela torcida. O clube de General Severiano abriu contatos iniciais e conversa sobre a possibilidade de tentar assinar com Gabriel, zagueiro do Atlético, que jogou no Glorioso em 2019.
O zagueiro de 25 anos entrou no radar e foi um pedido pela comissão técnica do Botafogo, já visando uma possível queda para a segunda divisão para o decorrer do ano.
Os contatos iniciais, contudo, não foram promissores. O estafe de Gabriel acredita que ele pode ter mercado em um clube da Série A, mas, ao mesmo tempo, uma possível vontade de retornar ao Alvinegro - que ainda não foi expressada, vale ressaltar - pode fazer a diferença.
A equipe mineira também não gostou dos moldes iniciais apresentados pelo clube de General Severiano, mas está aberta a negociar, dependendo da situação. Provavelmente não deve seguir com o jogo duro, já que Gabriel não é um dos defensores favoritos de Jorge Sampaoli, treinador do Galo.
Gabriel jogou no Botafogo em 2019, quando, à época, foi envolvido na negociação que levou Igor Rabello ao clube mineiro. Chegou com pouco alarde, mas foi um dos destaques do clube de General Severiano na temporada, sendo querido por boa parte da torcida.