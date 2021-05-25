Botafogo tem interesse e nome de Ariel Cabral, do Cruzeiro, entra em pauta

Crédito: Vinnicius Silva/Cruzeiro

Um novo nome está na pauta do Botafogo. O clube de General Severiano tem interesse e observa o nome de Ariel Cabral, meio-campista do Cruzeiro. O jogador de 33 anos pode chegar no Alvinegro para a disputa da Série B do Brasileirão, como divulgou o portal "Deus Te Dibre" e José Passini e o LANCE! confirmou.

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O Botafogo mostrou interesse e entrou em contato com o Cruzeiro e com o staff de Ariel Cabral nos últimos dias. Além de Luís Oyama, com situação já encaminhada, o Alvinegro tem o interesse de contratar mais um volante - desta vez, com um perfil de mais experiência.

Fora dos planos do Cruzeiro, Ariel Cabral não deve jogar pela equipe comandada por Felipe Conceição na temporada. Desta forma, a Raposa não criará barreiras para a negociação se concretizar.Os moldes do possível negociação se dão por empréstimo. O jogador chegaria ao Botafogo até o fim da temporada e os clubes dividiram o salário do atleta - já que o Alvinegro não possui condições de bancar os vencimentos do argentino sozinho.

As negociações estão em estágio inicial, apenas como uma forma de sondagem. O nome de Ariel Cabral está na pauta do Botafogo. Vale ressaltar que as negociações ainda não foram intensificadas ou entraram em um estágio mais avançado.