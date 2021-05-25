Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Botafogo tem interesse e nome de Ariel Cabral, do Cruzeiro, entra em pauta

Meio-campista argentino entra na pauta do Alvinegro para o restante da temporada; jogador está fora dos planos da Raposa...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 mai 2021 às 22:02

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 22:02

Crédito: Vinnicius Silva/Cruzeiro
Um novo nome está na pauta do Botafogo. O clube de General Severiano tem interesse e observa o nome de Ariel Cabral, meio-campista do Cruzeiro. O jogador de 33 anos pode chegar no Alvinegro para a disputa da Série B do Brasileirão, como divulgou o portal "Deus Te Dibre" e José Passini e o LANCE! confirmou.
+ Destaque do Carioca, campeão do mundo e melhor da América no fut-7: conheça Chay, reforço do Botafogo
O Botafogo mostrou interesse e entrou em contato com o Cruzeiro e com o staff de Ariel Cabral nos últimos dias. Além de Luís Oyama, com situação já encaminhada, o Alvinegro tem o interesse de contratar mais um volante - desta vez, com um perfil de mais experiência.
Fora dos planos do Cruzeiro, Ariel Cabral não deve jogar pela equipe comandada por Felipe Conceição na temporada. Desta forma, a Raposa não criará barreiras para a negociação se concretizar.Os moldes do possível negociação se dão por empréstimo. O jogador chegaria ao Botafogo até o fim da temporada e os clubes dividiram o salário do atleta - já que o Alvinegro não possui condições de bancar os vencimentos do argentino sozinho.
As negociações estão em estágio inicial, apenas como uma forma de sondagem. O nome de Ariel Cabral está na pauta do Botafogo. Vale ressaltar que as negociações ainda não foram intensificadas ou entraram em um estágio mais avançado.
Ariel Cabral jogou o último Brasileirão pelo Goiás, também por empréstimo junto ao Cruzeiro, atuando em 20 partidas. O argentino chegou na Raposa em 2015 e também possui passagens por Vélez Sarsfield-ARG e Legia Varsóvia-POL.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
TCU mantém condenação de empresas por fraudes em licitação milionária do Ifes
Imagem de destaque
Muro em Cachoeiro ganha obra em homenagem a Roberto Carlos
Imagem de destaque
Por que Casa Branca orientou funcionários a não fazerem apostas em mercados de previsões como Kalshi e Polymarket

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados