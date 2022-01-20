Botafogo tem dez jogadores registrados no BID e atletas estão disponíveis para estreia do Carioca

O dia foi cheio no Botafogo no que diz respeito ao registro de jogadores. Dez atletas apareceram no BID da CBF e BIRA da Ferj nesta quarta-feira e estão disponíveis para a estreia do Alvinegro no Campeonato Carioca contra o Boavista, na próxima terça-feira no Estádio Nilton Santos.
Kayque, Lucas Mezenga, Vitor Marinho, Douglas Borges, Gatito Fernandez, Daniel Borges, Klaus, Carlinhos, Breno e Vinícius Lopes foram os nomes que apareceram com contratos regularizados. Os dez podem entrar em campo.
Teoricamente, a data limite para registros de jogadores visando a partida contra o Boavista era terça-feira. Um problema nos sistemas da Ferj, contudo, atrasou tudo. Como o Botafogo realizou todos os protocolos na segunda-feira, os atletas estão liberados a entrarem em campo por mais que tenham aparecido nos registros apenas nesta quarta-feira.
O tempo de inscrição do Carioca, vale ressaltar, não acabou aí. Esse era o tempo limite apenas visando a partida da 1ª rodada. Portanto, Enderson Moreira ganha praticamente um time inteiro de "reforços" para o duelo.