Botafogo tem campanha de luta contra o Z4 como visitante após o primeiro turno do Brasileirão

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo briga pelo G4 do Campeonato Brasileiro apesar de jogar fora de casa. A frase pode parecer estranha, mas é real: 8º colocado na Série B do Brasileirão e as dois pontos do 4º, o Alvinegro faz campanha de Z4 atuando como visitante. Nesta quarta-feira, o time empatou com o Guarani no Brinco de Ouro, em Campinas, por 1 a 1.

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O primeiro turno do torneio foi finalizado para o Botafogo justamente neste duelo com o Bugre. Em dez jogos fora de casa, o Alvinegro somou 7 pontos. A campanha é dividida em uma vitória, quatro empates e cinco derrotas. O time marcou nove gols e sofreu 15.

Ao todo, o Alvinegro tem 29 pontos conquistados ao término das primeiras 19 rodadas do Campeonato Brasileiro. Ou seja, apenas 24% - ou menos de um quarto, como preferir - foram trazidos de longe do Rio de Janeiro.Se considerados apenas os jogos como visitante, o Botafogo é o 16º colocado - uma posição à frente uma de hipotética zona da degola -, à frente apenas de Confiança, Vitória, Ponte Preta e Brasil de Pelotas. Desses, apenas a Macaca não se encontra na zona de rebaixamento atualmente.

A única vitória do Botafogo fora de seus domínios foi diante do Confiança, já com Enderson Moreira no comando. O técnico que assumiu o Alvinegro no decorrer da competição, inclusive, tem campanha equilibrada neste sentido: um triunfo, um empate - justamente contra o Guarani - e uma derrota, para o Operário. São 4 pontos de 9 possíveis.