Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Botafogo tem campanha de luta contra o Z4 como visitante após o primeiro turno do Brasileirão
futebol

Botafogo tem campanha de luta contra o Z4 como visitante após o primeiro turno do Brasileirão

Apesar de lutar pelo G4, Alvinegro tem um dos piores desempenhos na classificação 'apenas' nos jogos fora de casa após 19 rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 21:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 ago 2021 às 21:38
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo briga pelo G4 do Campeonato Brasileiro apesar de jogar fora de casa. A frase pode parecer estranha, mas é real: 8º colocado na Série B do Brasileirão e as dois pontos do 4º, o Alvinegro faz campanha de Z4 atuando como visitante. Nesta quarta-feira, o time empatou com o Guarani no Brinco de Ouro, em Campinas, por 1 a 1.
+ ATUAÇÕES: Rafael Navarro e Oyama são os destaques do Botafogo no empate contra o Guarani
O primeiro turno do torneio foi finalizado para o Botafogo justamente neste duelo com o Bugre. Em dez jogos fora de casa, o Alvinegro somou 7 pontos. A campanha é dividida em uma vitória, quatro empates e cinco derrotas. O time marcou nove gols e sofreu 15.
Ao todo, o Alvinegro tem 29 pontos conquistados ao término das primeiras 19 rodadas do Campeonato Brasileiro. Ou seja, apenas 24% - ou menos de um quarto, como preferir - foram trazidos de longe do Rio de Janeiro.Se considerados apenas os jogos como visitante, o Botafogo é o 16º colocado - uma posição à frente uma de hipotética zona da degola -, à frente apenas de Confiança, Vitória, Ponte Preta e Brasil de Pelotas. Desses, apenas a Macaca não se encontra na zona de rebaixamento atualmente.
A única vitória do Botafogo fora de seus domínios foi diante do Confiança, já com Enderson Moreira no comando. O técnico que assumiu o Alvinegro no decorrer da competição, inclusive, tem campanha equilibrada neste sentido: um triunfo, um empate - justamente contra o Guarani - e uma derrota, para o Operário. São 4 pontos de 9 possíveis.
De qualquer forma, se o Botafogo faz uma campanha de título atuando no Estádio Nilton Santos, joga como uma equipe prestes a ruir quando está longe da Cidade Maravilhosa. O resultado disto é um clube fora do G4 ao final do primeiro turno.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Minha avó mutilou minha filha às escondidas com apenas 6 meses': o ciclo da mutilação genital que mulheres colombianas lutam para encerrar
Imagem de destaque
Museu Vale vai ser restaurado e abrigará novo espaço cultural em Vila Velha
Mulher roncando
Roncar é perigoso? Especialista explica os riscos e como tratar o problema

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados