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futebol

Botafogo tem acordo para usar local como centro de treinamento dos times de base

CEFAT, em Niterói, servirá como local de atividades das equipes sub-15, sub-17 e sub-20 pelos próximos dois anos; acerto, encaminhado, será assinado em breve...
LanceNet

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Publicado em 

21 fev 2021 às 15:28

Publicado em 21 de Fevereiro de 2021 às 15:28

Crédito: Vítor Silva/SSPress/Botafogo
Enquanto ainda sonha com um centro de treinamento próprio, o Botafogo achou uma solução caseira envolvendo as categorias de base. O clube de General Severiano tem um acordo encaminhado para o CEFAT, complexo de treinamento localizado em Niterói, abrigue os times inferiores do Alvinegro pelos próximos dois anos. A notícia foi informada primeiramente pelo "Gigante Glorioso" e confirmada pelo LANCE!.
O Centro de Formação de Atletas TROPS já recebe jogos dos times de base do Botafogo, mas agora também servirá como local de treinamentos. As equipes sub-15, sub-17 e sub-20 farão atividades no local pelos próximos dois anos. A tendência é que o contrato seja assinado na próxima semana.
Os times de menor idade continuarão no Caio Martins, também em Niterói, antigo local de treinamento de todas as categorias do Botafogo. Internamente, um dos pontos da diretoria era melhorar a estrutura para a base, algo que o CEFAT pode oferecer.
A valorização das categorias de base, que cada vez mais tem presença no time principal do Glorioso, é um dos pontos primordiais a serem tocados pela gestão Durcesio Mello. Com o CEFAT, a diretoria entende que os atletas terão um melhor "entorno" para evoluírem.
O CEFAT, inclusive, já foi utilizado como espaço para a pré-temporada do time profissional do Botafogo, em 2014. O time também realizou treinamentos em datas específicas no local em 2016.E O CT?​A ideia inicial do Botafogo era colocar os times de base no centro de treinamentos do Espaço Lonier, localizado em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. As obras no local, contudo, estão paralisadas.
Outro objetivo da nova gestão é tentar uma aproximação com os irmãos Moreira Salles, com o intuito da dupla voltar a tocar as obras do local. O CT seria devolvido a João e Walter. Até agora, porém, nenhum acordo entre as partes foi estabelecido.

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