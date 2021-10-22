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Botafogo tem ação na Justiça para liberar verbas suficientes para pagar salários e imagens até novembro

Diretoria do Alvinegro já tem ação para desbloqueio de quantias congeladas que servirão para pagar salários atrasados, motivo de protesto de silêncio por parte dos jogadores...
LanceNet

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Publicado em 

22 out 2021 às 05:00

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 05:00

Crédito: Durcesio Mello é o presidente do Botafogo (Vítor Silva/Botafogo
A diretoria do Botafogo não está parada no sentido de dar uma resposta ao protesto de silêncio iniciado na última quinta-feira pelo elenco, contando jogadores e membros da comissão técnica, por atrasos salariais. O clube tem um processo para liberar dinheiro suficiente para pagar estas dívidas.+ Bastidores: tom por protesto já existia no Botafogo, mas elenco quis focar e confirmar apenas após vitória
Vale lembrar: o elenco do Alvinegro anunciou que não vai mais conversar com a imprensa e com a comunicação do clube como uma forma de protesto. O Alvinegro tem quase três meses de direitos de imagem em aberto com os atletas - pouco mais de 15 pessoas no plantel recebem este valor.
Os dirigentes, claro, correm para resolver a questão. O Botafogo tem a quantia disponível para quitar salários e direitos de imagem até as folhas de novembro - que vencem no começo de dezembro -, mas o dinheiro está preso. O clube entrou com um processo na Justiça para desbloquear estes números com caráter de urgência. O caso corre na 75ª Vara do Trabalho.
O Botafogo conta com a ajuda do Sindeclubes para o pagamento dos salários CLT. A instituição garante até 60 salários mínimos - pouco mais de R$ 70 mil - para cada jogador a partir de verbas do Alvinegro que estão bloqueadas ou penhoradas na Justiça. O clube busca esse mesmo processo, mas liberando uma verba maior que outrora para também "abraçar" os direitos de imagem.
Dirigentes do Alvinegro avisaram à Justiça sobre o protesto, explicaram a situação e esperam que o caso seja "colocado à frente", com a tendência de ter uma resposta mais rápida do que o esperado. O elenco foi comunicado sobre esse processo, mas a tendência é que mantenha o protesto de pé até que os valores estejam, de fato, em dia.

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