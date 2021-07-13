Botafogo tem a quarta pior média de gols sofridos por jogo da Série B

Crédito: Vitor Silva/Botafogo.

Um dos saldos positivos do Botafogo no Campeonato Carioca foi o sistema defensivo. O Alvinegro teve a segunda defesa menos vazada da Taça Guanabara e a menos vazada de toda a competição. No entanto, ao fim de 11 rodadas na Série B do Brasileirão, o time de Marcelo Chamusca já não consegue mostrar a mesma eficácia nesse quesito.

> ATUAÇÕES: Chay se destaca no empate do Botafogo contra o CruzeiroSegundo o site "Footstats", o Botafogo tem, empatado com o Operário, a quarta pior média de gols sofrido por jogo na Série B, com 1,40. O Alvinegro é superado apenas por CRB (1,50), Brusque (1,56) e Cruzeiro (1,73).

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É válido ressaltar que o Brusque, assim como o Botafogo, tem 14 gols sofridos na competição. No entanto, o time catarinense tem apenas nove jogos, enquanto o Alvinegro tem dez. Dessa forma, a média de gols sofridos da equipe de Santa Catarina é maior.Não por acaso, este é o setor que mais sofreu perdas recentemente. Sousa deixou o clube para jogar no Cercle Brugge-BEL e Carli está lesionado e ainda não há prazo para retornar aos gramados. Para piorar, Gilvan está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e, assim, não poderá entrar e campo no próximo compromisso do Botafogo.

Com isso, para o próximo jogo, o Botafogo contará apenas com Kanu, titular absoluto, e com Lucas Mezenga, que não tem nenhuma partida pelo time principal do Alvinegro. Dessa forma, com um dos piores desempenhos da Série B no quesito e com um elenco restrito na posição, não restou alternativa para o Alvinegro senão ir ao mercado em busca de reforços.

- Já começamos a buscar no mercado desde a saída do Sousa e algumas situações já estão contatadas. No início da semana já devemos ter uma novidade em relação a isso. O Mezenga é um jovem que ainda não estreou. Com certeza essa semana devemos ter novidades - revelou Chamusca, após o empate contra o Cruzeiro.