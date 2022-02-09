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Botafogo suspende venda do mando no Nilton Santos após polêmicas e terá novo protocolo de aluguel

Bandeira do Flamengo em Fla-Flu e dificuldade para a torcida do Botafogo na compra de ingressos contra o Fluminense foram as principais razões para o clube suspender jogos...

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 20:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 fev 2022 às 20:28
O Botafogo vai suspender alugueis de terceiros no Estádio Nilton Santos até segunda ordem. O clube anunciou na noite desta quarta-feira que está mudando o protocolo para equipes interessadas na compra do mando de campo na arena.Isso se dá por recentes polêmicas do Botafogo para com rivais recentemente. No último domingo, o Flamengo, que havia alugado o estádio para ser o mandante contra o Fluminense, espalhou bandeiras do Rubro-Negro nos mastros de escanteio. Internamente, isso causou desconforto.
A outra questão vem de agora, para a partida contra o Fluminense, nesta quinta-feira. O Tricolor será o mandante e o mando de campo será 'invertido'. A torcida do Botafogo está tendo dificuldades na compra de ingressos porque é o clube das Laranjeiras que coloca as diretrizes de como adquirir os bilhetes.
O clube deixa claro na nota que, por questões de logísticas, os jogos Fluminense x Botafogo, nesta quinta-feira, e Fluminense x Portuguesa, no domingo, estão confirmados para o Nilton Santos. A partir da próxima semana os interessados devem negociar com o clube a partir do novo protocolo. Há a chance de Flamengo x Resende ser disputado no local.NOTA DO BOTAFOGO:
"O Botafogo sabe da importância do Nilton Santos para o futebol carioca e os dos retornos, diretos e indiretos, com o aluguel do estádio a outros clubes. Entretanto, para evitar que os recentes episódios envolvendo o serviço das partidas e uso das instalações se repitam, foi determinada a suspensão da negociação de futuros alugueis (mando de campo) até concluir a reestruturação do novo protocolo de uso.
O Clube entende que buscar sempre a melhor experiência ao seu torcedor é uma prioridade e vai exigir dos futuros locatários que se adequem às novas premissas, garantindo que sejam preservados os seus interesses institucionais e o dos alvinegros. Para as partidas Fluminense x Botafogo e Fluminense x Portuguesa, nesta quinta (10) e no domingo (13), respectivamente, que possuem acordos firmados, já estão sendo feitos ajustes. As demais negociações de outros jogos apenas terão continuidade sob as diretrizes do novo protocolo."
Crédito: NiltonSantoséoestádiodoBotafogo(Foto:Divulgação

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