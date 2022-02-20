Botafogo supera Corinthians e encaminha acerto com Luís Castro

Pequenos detalhes separam o Botafogo de um acerto com Luís Castro. Mesmo outrora com situação encaminhada com o Corinthians, o Alvinegro não desistiu, investiu no projeto de médio/longo prazo e, após uma nova reunião, recebeu uma resposta positiva do treinador português.

Agora, o Botafogo precisa se resolver com o Al-Duhail, do Qatar, em relação à multa rescisória. O valor, avaliado em 1,2 milhão de euros (R$ 7 milhões, na cotação atual) não deve ser um problema para John Textor, que está disposto a investir em Luís Castro, nome que acredita ser o ideal para o projeto.