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futebol

Botafogo supera Corinthians e encaminha acerto com Luís Castro

Com Timão tendo dificuldades para pagar a multa rescisória com o Al-Duhail, Botafogo passa à frente e convence treinador português para treinar equipe...

Publicado em 20 de Fevereiro de 2022 às 18:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 fev 2022 às 18:40
Pequenos detalhes separam o Botafogo de um acerto com Luís Castro. Mesmo outrora com situação encaminhada com o Corinthians, o Alvinegro não desistiu, investiu no projeto de médio/longo prazo e, após uma nova reunião, recebeu uma resposta positiva do treinador português.
Agora, o Botafogo precisa se resolver com o Al-Duhail, do Qatar, em relação à multa rescisória. O valor, avaliado em 1,2 milhão de euros (R$ 7 milhões, na cotação atual) não deve ser um problema para John Textor, que está disposto a investir em Luís Castro, nome que acredita ser o ideal para o projeto.
Em atualização
Crédito: LuísCastrotemacertoencaminhadocomoBotafogo(Foto:Reprodução/Twitter@FCShakhtar_eng

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