Botafogo-SP x Palmeiras: saiba onde assistir ao duelo pelo Paulistão

Em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Paulista 2021, Botafogo-SP e Palmeiras se enfrentam neste domingo (18), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto-SP.Na competição estadual, o Verdão está no Grupo C com 8 pontos conquistados e ocupa a segunda colocação. Na última partida, o Palmeiras perdeu para o São Paulo por 1 a 0, no Allianz Parque. Já o Botafogo-SP, por sua vez, está na terceira posição do Grupo A com 5 pontos e vem de uma vitória fora de casa sobre o Ituano por 2 a 1.Botafogo-SP x Palmeiras terá transmissão AO VIVO para todo o Brasil no SporTV (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view). Outra alternativa para acompanhar a partida é não só pelo tempo real do Lance!/Nosso Palestra.