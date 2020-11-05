Botafogo-SP x Cruzeiro. Onde ver, palpites e prováveis times

Botafogo-SP e Cruzeiro se enfrentam nesta sexta-feira, 6 de novembro, às 19h15, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela 20ª rodada da Série B , a primeira do returno da competição. A Raposa, fora da zona do rebaixamento, ocupando a 16ª posição, com 20 pontos, tenta subir mais uns degraus na classificação e chegar ao sexto jogo seguido sem perder. O Botafogo tenta reagir para deixar o Z4. A equipe paulista ocupa a 19ª posição, com 18 pontos. Uma vitória sobre a Raposa poderá dar fôlego novo ao time de Ribeirão Preto. A novidade do jogo poderá ser a estreia de Willian Pottker , que foi liberado para atuar no clube azul. Ele foi contratado a pedido de Felipão e deve ter alguns minutos de jogo nesta sexta-feira. FICHA TÉCNICABOTAFOGO-SP X CRUZEIROData-Horário: 6 de novembro, às 19h15Estádio-Local: Santa Cruz, Ribeirão Preto(SP)Árbitro: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)Assistentes: Lorival Candido das Flores e Luis Carlos de França Costa(Ambos de RN)Onde seguir: Premiere, Tempo Real LANCE!, Itatiaia 95,7 FM e Super FM-91,7 Botafogo-SP: Darley, Valdemir, Robson, Jordan e Gilson; Elicarlos, Ferreira e Bady; Luketa, Judivan e Jeferson. Técnico: Claudinei Oliveira Cruzeiro: Fábio, Raul Cáceres, Cacá, Manoel e Patrick Brey; Ramon e Jadsom; Airton, Claudinho(Marquinhos Gabriel) e Marquinhos Gabriel(Willian Pottker); Marcelo Moreno. Técnico: Luiz Felipe Scolari Palpites: o Cruzeiro é favorito para 40% da redação. Outros 35 creem no empate e 25% no Fogão.