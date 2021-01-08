Botafogo-SP x Chapecoense: prováveis times, desfalques e onde ver

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Um duelo de opostos agita a tarde de sábado na Série B. A partir das 16h30 (Horário de Brasília), Botafogo-SP e Chapecoense brigam por objetivos importantes na Arena Santa Cruz.

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Afundado na zona de rebaixamento, a Pantera só tem uma solução: vencer todos os jogos. Para isso, o primeiro desafio dos comandados de Moacir Júnior é bater um dos postulantes ao título da competição.

Já a Chapecoense faz contas para o acesso. Empatado na liderança com o América-MG, o time de Chapecó precisa de pelo menos cinco pontos e quer encaminhar o seu retorno neste fim de semana.

FICHA TÉCNICA

Data e horário: 09/01/2021, às 16h30Local: Arena Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)Assistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque (AL) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)Onde ver: Premiere

Botafogo-SP (Moacir Júnior)

Igor; Raniele, Robson, Jordan e Guilherme Romão; Val, Ferreira, Matheus Anjos e Jeferson; Michel Douglas e Ronald.

Desfalques: Rafinha (lesionado) e Wesley (Lesionados)

Chapecoense (Umberto Louzer)

João Ricardo; Ezequiel, Felipe Santana, Derlan e Matheus Ribeiro; Willian Oliveira, Anderson Leite e Denner; Aylon, Mike e Anselmo Ramon.