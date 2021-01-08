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futebol

Botafogo-SP x Chapecoense: prováveis times, desfalques e onde ver

Pantera e Verdão do Oeste medem forças neste sábado, a partir das 16h30 (Horário de Brasília), na Arena Santa Cruz...
LanceNet

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Publicado em 

08 jan 2021 às 19:19

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 19:19

Crédito: Divulgação
Um duelo de opostos agita a tarde de sábado na Série B. A partir das 16h30 (Horário de Brasília), Botafogo-SP e Chapecoense brigam por objetivos importantes na Arena Santa Cruz.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B
Afundado na zona de rebaixamento, a Pantera só tem uma solução: vencer todos os jogos. Para isso, o primeiro desafio dos comandados de Moacir Júnior é bater um dos postulantes ao título da competição.
Já a Chapecoense faz contas para o acesso. Empatado na liderança com o América-MG, o time de Chapecó precisa de pelo menos cinco pontos e quer encaminhar o seu retorno neste fim de semana.
FICHA TÉCNICA
Data e horário: 09/01/2021, às 16h30Local: Arena Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)Assistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque (AL) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)Onde ver: Premiere
Botafogo-SP (Moacir Júnior)
Igor; Raniele, Robson, Jordan e Guilherme Romão; Val, Ferreira, Matheus Anjos e Jeferson; Michel Douglas e Ronald.
Desfalques: Rafinha (lesionado) e Wesley (Lesionados)
Chapecoense (Umberto Louzer)
João Ricardo; Ezequiel, Felipe Santana, Derlan e Matheus Ribeiro; Willian Oliveira, Anderson Leite e Denner; Aylon, Mike e Anselmo Ramon.
Desfalques: Roberto (suspenso), Alan Ruschel (Lesionado) e Busanello (Lesionado)

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